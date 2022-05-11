Политико-социальный феномен Красного Знамени: причины и перспективы явления

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11 мая 2022, 11:32 Владимир Корнилов, доцент, к.э.н.

Символы имеют немалое значение в формировании народа как единой политической нации. В мирное время их роль не так очевидна всем, особенно молодым поколениям, не заставшим грозные события прошлого. Однако в переломные для общества события обращение к символам становится чрезвычайно актуальным. Одним из таких символов, позволяющий всколыхнуть не только души миллионов и миллионов россиян, но и наших соотечественников, живших еще недавно по историческим меркам в СССР с нами, является Красное знамя Победы, водружённое военнослужащими Красной Армии М. Егоровым и М. Кантария под руководством А. Береста над Рейхстагом 1 мая 1945 года.

Так и сейчас: Красное Знамя Победы, наряду с государственным флагом России, повсюду в ДНР и ЛНР, в Херсоне и других городах и поселках Украины символизируют непреклонную волю российского государства защитить русских и украинцев от нацистского террора бандеровцев, возомнивших себя сверхчеловеками, носителями второго издания человеконенавистнической идеологии.

Возрождение Красного флага Победы, как политического феномена, связано с противопоставлением его бандеровскому знамени, как выражению оголтелого национализма. Знамя Победы используется как наднациональный символ братства между русским и украинским народами. Не зря бандеровцы, когда пришли к власти после государственного переворота 2014 года, Красное знамя Победы оказалось вне закона. Природа не терпит пустоты — там, где после падения социалистического лагеря и распада СССР утвердился воинствующий антисоветизм, неотвратимо нарастали откровенно нацистские настроения. Законы об ограничении использования коммунистической символики, резолюции Европарламента, приравнивавшие Советский Союз к нацистской Германии, были ничем иным, как оправданием нацизма в Европе.

В 1990-х в России среди либеральной общественности было модно издеваться над государственным знаменем СССР - Красным Знаменем. Тогда на фоне острой политической борьбы считалось шиком на ряд заседаний так называемого "молодежного антифашистского комитета" в Москве при входе в зал вытирать ноги о половики, в качестве которых использовалось Красное Знамя СССР. К чести депутатов ГосДумы РФ второго созыва они приняли Постановление "Об осуждении акции надругательства над государственным флагом СССР" (1996 г.). В Постановлении отмечалось, что ГосДума РФ считает недопустимым надругательство над флагом СССР, "исходя из того, что современная Россия провозгласила себя правопреемником СССР". В России, несмотря на давление значительной части политической элиты, масштабное надругательство над Красным Знаменем не состоялось по двум причинам. Во-первых, из-за категорического неприятия со стороны народа, а во-вторых, из-за осознания руководством страны довольно простой истины: продолжение данной линии приведет к уничтожению российской государственности как таковой.

Особое значение Красное Знамя приобрело после знаменитой уже истории с «бабушкой Победы» в апреле 2022 года. Она, проявив мужество и любовь к своей Родине – СССР, стала ярчайшим символом военной спецоперации Российской армии на Украине по демилитаризации и денацификации. Возник неподдельно настоящий эффект внезапно возникшей народной любви к этой «бабушке с флагом», сопоставимый по популярности с буквами «Z» и «V». В СМИ отмечалось, что образ пожилой женщины, сопряжённый с великой тенью Родины-матери в Волгограде, стал тиражироваться самодеятельными художниками в сети, появились граффити с ее изображением на торцах домов в России, в том числе и в Ярославле в районе станции Ярославль Главный, и на освобождённой территории Украины. Глава «Роскосмоса» Д. Рогозин пообещал поместить соответствующий силуэт вместе с флагом СССР на один из стартующих в ближайшее время космических кораблей.

Героические поступки украинцев и воинов Российской армии, которые водружают Красное Знамя Победы, либо государственный флаг СССР, соответственно над освобожденными от бандеровцев поселков и городов и на танках, способствует регенерации памяти о наших предках, советских людях. Они, не жалея сил и жизни, под этим стягами добили фашистского зверя в его логове – в Берлине. Современное молодое поколение российских воинов с оружием в руках на передовой проделывает эту работу во второй раз за последние 80 лет. Своими действиями они готовы воспроизвести долг верности своих дедов и прадедов Красному Знамени, как одному из ярчайших политических символов советского государства в годы Великой Отечественной войне. С детства лично пронес в своей памяти до сегодняшнего дня рассказ о подвиге 10-летнего Кости Кравчука, который в сентябре 1941 года в Киеве принял из рук бойцов Красной Армии знамена 970-го и 968-го стрелковых полков. Солдаты, понимавшие, что из окружения им уже не вырваться, попросили мальчишку спрятать знамена, ибо согласно военной традиции, утрата знамени означала прекращение существования подразделения. Несмотря на риск, Костя спрятал знамена в тайнике, периодически проверяя их сохранность. Мальчишка отлично понимал, что, если фашисты найдут у него знамя, они не посмотрят на его возраст и расстреляют. За период немецкой оккупации Киева парнишка пережил многое: попал в число тех, кого угоняли в Германию, бежал из вагона поезда, тайком вернулся домой. После освобождения Киева от немцев осенью 1943 года он передал Красные знамена полков военному коменданту города. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июня 1944 года за сохранение двух полковых знамён частей Красной Армии в период оккупации города Киева немецкими захватчиками Константин Кононович Кравчук в 13 лет был награждён орденом Красного Знамени. Полки были вновь сформированы и под этими Знаменами ушли на Запад бить фашистов.

Через 60 с лишним лет за преданность Красному Знамени был зверски убит 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов украинский комсомолец Вадим Папура. Состоял в Одесском Комсомоле, был знаменосцем во время коммунистических и комсомольских митингов. Он был верен Красному Знамени, под которым его дед и прадед сражались за свободу советского народа, и он, осуждая нацизм, точно также решил отстаивать право одесситов на свободную жизнь в своем городе. Когда пришла информация, что украинские фашисты (приехало 2,5 тысячи молодчиков с битами, цепями, огнестрельным оружием) движутся в направлении лагеря Антимайдана, Вадим вместе с товарищами бросился на помощь. Их было мало, у них не было оружия, но у них была честь. Никто из них не ожидал, что шествие националистов перерастёт в настоящий геноцид: людей сжигали заживо, осознано, им ломали руки и ноги, проламывали головы, стреляли в людей, пытавшихся выбраться из огненного ада Дома Профсоюзов.

Вадим Папура, зверски погибший в одесском Доме профсоюзов

Размышляя о роли и месте Красного Знамени в спецоперации Российской Армии на Украине по демилитаризации и денацификации, невольно приходишь к мысли об еще одной его сакральной значимости, как отражение борьбы за народное счастье и социальную справедливость. Красный цвет, символ народной Революции, получил распространение в эпоху Великой французской революции, когда левые радикалы-якобинцы, пришедшие к власти 1793-1794 гг., активно использовали Красное знамя в качестве символа крови мучеников революции. В XIX веке Красный флаг окончательно утвердился как революционный символ. С марта по май 1871 года в Париже действовало революционное правительство. Столица Франции после массового недовольства поражением в войне с Пруссией стала оплотом революционных сил под названием Парижская Коммуна. Она подняла Красный флаг, под которым сражались против войск буржуазного правительства. Но коммуна была подавлена, и алое знамя оказалось вне закона.

Красный флаг всё чаще можно было увидеть во время рабочих забастовок, митингов и демонстраций. Так он «дошёл» и до Российской империи. 8 апреля 1861 года крестьяне села Покровское Пензенской губернии прикрепив Красный флаг к телеге, поехали по деревням с призывом выступить против помещичьего произвола. Очевидец тех событий рассказывал: «На высокий шест был повешен красный большой платок, изображавший знамя, и в таком виде этот символ крестьянской неурядицы развозили по селениям. За этим оригинальным поездом шли массы крестьян, баб, детей. Едва они вступали в околицу, как им на встречу с криком: «Воля, Воля!» выступало из курных изб все крестьянство от мала до велика». Тысячи крестьян тогда встали под Красное знамя восстания против сохранившегося помещичьего гнета, несмотря на отмену крепостного права. Власти, напуганные таким размахом крестьянского протеста, прибегли к настоящему террору: десятки крестьян были расстреляны, сотни были закованы в кандалы и сосланы на каторгу в Сибирь. В декабре 1876 года у Казанского собора в Санкт-Петербурге состоялась первая в стране политическая демонстрация под руководством народовольческой организации «Земля и воля». К собравшимся обратился студент горного института Г. Плеханов, будущий выдающийся марксист, деятель социал-демократического рабочего движения в царской России. В конце своего выступления он под крики «Ура» развернул Красное знамя с надписью «Земля и воля» - символ революционного движения.





В годы Первой Русской буржуазно-демократической революции (1905-1907 гг.) Красное знамя с надписью «Долой самодержавие» вдохновляло иваново-вознесенских рабочих на создание первых в Российской империи Советов рабочих депутатов, матросов броненосца «Потемкин» на вооруженное восстание. Оно развевалось в течение нескольких недель на баррикадах «Красной Пресни» в Москве (7-25 декабря 1905 г.). В царской России ни одна маевка не проходила без Красного Знамени. Вот как описывает выдающийся пролетарский писатель М. Горький в произведении «Мать» одну из маевок. «Товарищи! — раздался голос Павла, звучный и крепкий. Мы решили открыто заявить, кто мы, мы поднимаем сегодня наше знамя, знамя разума, правды, свободы! Древко, белое и длинное, мелькнуло в воздухе, наклонилось, разрезало толпу, скрылось в ней, и через минуту над поднятыми кверху лицами людей взметнулось красной птицей широкое полотно знамени рабочего народа. Павел поднял руку кверху — древко покачнулось, тогда, десяток рук схватили белое гладкое дерево, и среди них была рука его матери. Да здравствует социал-демократическая рабочая партия, наша партия, товарищи, наша духовная родина!.. Да здравствуют рабочие люди всех стран! — крикнул Павел. И, всё увеличиваясь в силе и в радости, ему ответило тысячеустое эхо потрясающим душу звуком… Толпа слилась плотнее. Павел махнул знаменем, оно распласталось в воздухе и поплыло вперед, озаренное солнцем, красно и широко улыбаясь...

Отречемся от старого мира...

— раздался звонкий голос Феди Мазина, и десятки голосов подхватили мягкой сильной волной:

Отрясем его прах с наших ног!..

И народ бежал встречу красному знамени, он что-то кричал, сливался с толпой и шел с нею обратно, и крики его гасли в звуках песни — той песни, которую дома пели тише других, — на улице она текла ровно, прямо, со страшной силой. В ней звучало железное мужество, и, призывая людей в далекую дорогу к будущему, она честно говорила о тяжестях пути».

Наконец, в ночь с 25 на 26 октября 1917 года рабочие, солдаты и матросы под Красным знаменем шли на штурм Зимнего дворца. Молодому советскому государству потребовался официальный символ – государственный флаг. На очередном заседании Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) Я. Свердлов, заявляя, что решение вопроса о государственном флаге имеет огромное мировое, сказал: «Для нас, несомненно: единственный флаг (Красное Знамя – В.К.), с которым мы шли на борьбу с самодержавием и с буржуазией». 18 апреля 1918 года Президиум ВЦИКа утвердил следующую редакцию Декрета о государственном флаге РСФСР: «Флагом Российской республики устанавливается красное знамя с надписью «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика». Решением Советского Правительства Красное Знамя взметнулось над куполом бывшего Московского кремлевского Сената. Красный флаг был первоначально принят как государственный в РСФСР, а затем, после образования СССР он стал его символом, как государства без частной собственности и эксплуатации человека человеком. Красное Знамя стало символом государства, где утверждались социальная справедливость и неподдельная дружба народов. Именно эти чувства и чаяния возникают у граждан России и постсоветского пространства, когда они видят Красное Знамя. Ученые и публицисты либерального толка объясняют рост симпатий к Красному Знамени ностальгией людей по прошлому. Нет – это осознанно нарастающий протест против процесса декоммунизации России, Украины и других республик бывшего СССР, за исключением Беларуси, который начался после контрреволюционного переворота в Августе 1991 года. Процесс декоммунизации привел к умопомрачительным тарифам по коммунальным услугам, платной медицине и образованию, колоссальному разрыву в доходах, культу наживу и стяжательству, пропаганде человеческих пороков и т. д. В общественном сознании народов, где-то в большей степени - Беларусь, Украина, Россия, где-то в меньшей степени - республики Закавказья и Средней Азии - идет поворот в сторону признания Красного Знамени Победы и государственного Знамени СССР в качестве символов восстановления красного содружества наций на обломках олигархической антинародной власти.

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