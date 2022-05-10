Политолог Александр Асафов: «Ленд-лиз» - это способ заработать деньги и пиар

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 мая 2022, 17:05

Александр Асафов считает, что «Ленд-лиз» никак не поможет Украине. Об этом он сказал в интервью «Аргументам недели».

«Нашумевший «ленд-лиз» не поменяет хода спецоперации. «Ленд-лиз» - это не способ поменять или переломить способ боевых действий, которые проходят в рамках спецоперации. Это способ заработать две вещи: деньги и пиар. Также это способ избавиться от устаревшей техники НАТО и получить за это деньги. Стоит вспомнить, что тот самый первый американский «ленд-лиз» является не гуманитарной, а коммерческой акцией за деньги. И Россия, как приемник советского долга, расплатилась за «ленд-лиз» 40-х годов лишь в 2006 г. В данном случае за неоплатные многолетние долги за устаревшую технику, которую американцам надо хоть куда-нибудь спихнуть, она попадает в Украину».

«Это не усилит позиции Украины в ходе боевых действий, так там совсем устаревшие виды вооружений, выпущенные еще в 60-х годах. Более того, есть проблемы с доставкой, так как транспортные коридоры контролируются Россией. И по местам военной техники наносятся высокоточные удары».

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине по программе ленд-лиза.

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