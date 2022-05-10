Политолог Симиндей: «Литва собирается быть самой первой антироссийской лошадью из всех других ныне пребывающих в этом табуне»

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 мая 2022, 14:43

Владимир Симиндей считает, что Литва всегда была настроена враждебно против России. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Литва собирается быть самой первой антироссийской лошадью из всех других ныне пребывающих в этом табуне. Любые инициативы приветствуются, одобряются вне зависимости правовой экспертизы. Литва была, есть и будет антироссийской страной, которая многократно доказывала это на практике. Тут нет ничего удивительного».

«Все прекрасно понимают, что есть глубокий внутренний конфликт на Украине, есть конфликт России по поводу Украины, есть глубокое недопонимание между Россией и Западом. И в этом контексте (Литва назвала РФ государством, "поддерживающим терроризм") все нормальные люди и будут понимать. Ну Литва так сказала… В следующий раз ее объявят кем-нибудь. Литва нарывается на отдельные меры воздействия со стороны РФ, чтобы страну втянуть в конфликт с НАТО. Это мелкое, шкодное, подростковое поведение, которое мы наблюдаем со стороны Литвы».

Ранее Сейм Литвы назвал Россию государством, "поддерживающим терроризм".

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