Депутат Госдумы Анатолий Вассерман: «Украина не доживет до принятия ее в ЕС»

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 мая 2022, 18:18

Такое мнение Анатолий Вассерман сказал изданию «Аргументы недели».

«Прогноз Макрона имеет смысл в духе классического анекдота «Кукушка, сколько мне жить осталось». Украина, конечно, имеет шансы дожить до начала обсуждения возможности ее принятия в ЕС, но не имеет не малейших шансов просуществовать до получения какого-либо результата этого обсуждения».

«До тех пор, пока Украина числится независимой от остальной России, она опасна, прежде всего, для своих граждан, но и рикошетом – для остальных окружающих. Заявленные сейчас цели специальной военной операции, денацификации, демилитаризации не совместимы с территорией, которая именуется как «независимая Украина». Судя по темпам развития спецоперации, еще за долго до названного Макроном сроком, территория, именуемая как «независимая Украина» останется разве что только в Канаде».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Киева в Европейский союз может занять несколько лет, даже десятилетий.

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