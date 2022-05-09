Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ ГД Константин Затулин: «Акты русофобии в Польше носят постоянный характер»

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 мая 2022, 16:57

Константин Затулин считает, что Польше должно быть стыдно из-за ситуации с российским послом. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Происходящее на Украине Польша примеряет на свой счет. Она не свободна от воспоминаний о Речи Посполитой и других темах, которые связаны со Львовом и его окрестностями. Очевидно, что Польша сегодня между двух перспектив: самостоятельно выступить за присвоение западной Украины и ее оккупации или попробовать согласовать с партнерами по НАТО, - с США, прежде всего, - свою особую роль в отношении всей оставшейся Украины. Мне кажется, власти Польши нацелены на второе».

«Акты русофобии в Польше носят постоянный характер, они начались еще со свержения российских памятников. Это не случайно, это, конечно, не может нас удовлетворить. Мы должны везде и всюду добиться того, чтобы Польша или была пригвождена к позорному столбу, или должна сделать действия, которые не допустят подобных варварств».

Ранее сообщалось, что посла России в Польше Андреева облили краской на кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции