Политолог Асафов: США удалось надавить на Зеленских и Арестовичей, чтобы они начали пытаться помешать переговорному процессу

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 мая 2022, 15:14

Александр Асафов считает, что если США не будет вмешиваться в украинский конфликт, то переговоры будут проходить эффективнее. Об этом он сказал в интервью изданию «Аргументы недели».

«Переговоры зашли в тупик, так как на них стали влиять американцы. Они поняли, что возможен прогресс, коль скоро дело дошло до изложения на бумаге каких-то украинских позиций и обсуждения, и продвижения по российским требованиям. Пришло осознание, что у этого может быть определенный прогресс и мир может быть достигнут. Поэтому они стали вмешиваться, интенсифицировать поставки оружия, начали ездить крупные западные политики, чтобы во все это дело вмешаться. И, конечно, им удалось надавить на всех этих Зеленских и Арестовичей, чтобы они начали пытаться помешать переговорному процессу».

«Я думаю, что переговоры идут. Чем меньше о них информации будет в публичном поле, тем выше шанс до чего-то договориться. Шанс достичь конкретики есть всегда. Несмотря на бравурную риторику украинских спикеров, дела выглядят у них в политике, в театре боевых действий не очень хорошо, кроме пропаганды. В пропаганде можно врать, а реальность выглядит достаточно объективно. Но шанс есть, если, конечно, американцы не надавят и не оставят переговоры, запугивая украинскую сторону».

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что переговоры между Россией и Украиной не прекращаются, они проходят в дистанционном формате. По его словам, для очного формата необходимо иметь больше конкретики по текущей ситуации.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции