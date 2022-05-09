Как Америка воплотила в жизнь армянскую сказку

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 мая 2022, 13:02 Ваагн Карапетян - внештатный корреспондент «Аргументы Недели»

Фото: homesoverseas.ru

Для начала послушайте армянскую сказку, которую наверняка хорошо усвоили чернильные крысы, столоначальники, сановники и прочие должностные лица в официальной резиденции президента США.



Крестьянская семья, муж с женой, да трое дочерей, в жаркий солнечный день отправились в поле косить сено. Когда солнце поднялось высоко и стало в невмоготу, послал отец старшую дочь к роднику за водой. Но прошел час, второй на исходе, а дочь всё не возвращается. Обеспокоенный отец послал за нею вторую дочь. Вторая дочь также не вернулась. Отец еще больше встревожившись посылает младшую дочь, затем и жену свою, но когда и жена пропала, отправился сам к роднику. Подошёл и видит как трое дочерей и жена удобно расположились у родника и дружно рыдают. Что случилось, чего вы ревёте совсем потерял голову отец семейства. Тут жена, продолжая причитать, стала рассказывать. “Как нам не рыдать, о многострадальный отец, вот выдадим нашу старшую дочь за сына мельника, родится у них мальчик по имени Кикос. Придут они к роднику за водой, а шалунишка Кикос заберётся на тутовое дерево, сорвется, упадет на камни и умрёт.” При слове умрёт ещё пуще заголосили женщины и, убиваясь по несчастному Кикосу, стали рвать на себе волосы…



Примерно с такой же ситуацией столкнулись американские правители первых лет нынешнего столетия... А теперь по порядку.



Уже на исходе двадцатого века на внутреннем рынке США образовалась нехватка нефти и других нефтепродуктов. И, чтобы пополнить свои запасы, они сошлись с Мексикой и Канадой на предмет купли-продажи “чёрного золота” и ударили по рукам. Распределили объём поставок нефти в США в четыре этапа. Начальный этап, многомиллиардного проекта завершили в 2010 году и первая нефть “отправилась” из крохотного канадского городка Хардисти в американские города Стил-Сити, Вуд-Ривер и Патока. Вторая ветка трубопровода протянулась до хранилищ и объектов распределения в крупном хабе Кушинг (Оклахома).



Согласно третьего этапа, нефть стала поступать с побережья Мексиканского залива в штат Техас, кстати, некогда принадлежавший самой Мексике, насильственно отторгнутый в результате вооружённой агрессии со стороны США в 1845 году.



Но это всего лишь присказка, сказка, ради которой я предложил читателю познакомиться с армянским народным творчеством ещё впереди.



Последний этап, Keystone, должен был стать четвертой ниткой транспортной магистрали. И канадские строители энергично принялись за дело. Уже на конец 2020 года было проложено 150 км труб по территории США и 2,2 км труб на американской-канадской границе, на что ушло более одной тысячи тонн стали, с общей стоимостью более пятидесяти миллионов долларов.



Но всё началось с того, что 44-ый президент США Барак Обама вдруг… наложил вето на этот проект, заявив, что правительство США не изучило должным образом проект, что ВОЗМОЖНО негативное воздействие на окружающую среду. Хотя ученые-экономисты в своих научных трудах указывают, что причина, скорее всего, кроется в нежелании местных аборигенов разрешить прокладывать нефтепровод по своей резервации, а Барак Абама питающий тёплое отношение к обитателям резерваций пошёл у них на поводу. Строительство заморозили. Следующий 45-ый президент США Дональд Трамп, далекий от сентиментальных воздыханий, дал добро, но пришёл к власти ещё один, 46-ой, “проабаевский” президент, который строго, как показывают его ежедневные поступки, следует заветам бывшего патрона, вновь закрывает проект. Всё то же объяснение, мол, при крупной аварии ВОЗМОЖНО негативное воздействие на окружающую среду. Мудрая постановка вопроса, я бы сказал. Тот же президент должен, судя по его логике, продолжая заботиться о человечестве с американскими паспортами и прочими жителями империи дядюшки Сэма: женщин, нелегалов и других, вызывающих головную боль у местной полиции, подписать постановление о запрещении пользоваться лифтами в многоэтажных небоскрёбах. Там ведь тоже ВОЗМОЖНЫ непредвиденные остановки между этажами и после двух-трёх часового ожидания в застрявшем лифте ВОЗМОЖНО у членов оппозиционных партий упадёт настроение и освободившись от железных объятий лифта, они потащатся в газеты, чтобы рассказать, какой плохой у них президент. Также запретить хождение по тротуару под теми же небоскрёбами. ВОЗМОЖНО какой-нибудь придурок выбросит из окна, одного из двухсот этажей, небольшой двадцатикилограммовый пакет со строительным мусором. Беды не оберёшься. Запретить жвачки, ведь ВОЗМОЖНО, один из любителей в пустую двигать челюстью подавится, особенно, если всю пачку в рот запихнёт. На пачке ведь не указано предостережение, примерно следующего содержания: “Минздрав рекомендует использовать по одной дольке в день”. Этот список читатель может сам продолжить, тем самым облегчит правление, на столь ответственном посту, 79-летнего старца. Потому как не только первое лицо страны, но и все граждане должны прикладывать усилия для ВОЗМОЖНОГО обретения спокойствия и безопасности своих соседей не только по коммунальной квартире, но и всего двора. Вспомните, в фильме “Джентльмены удачи”, фразу, ставшую крылатой “Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадёт - совсем мёртвый будешь!” Казалось бы, мелкий жулик, Василий Алибабаевич Али-Баба из Средней Азии, бензин ослиной мочой разбавлял, а всё тоже проявлял поистине президентскую заботу о беспечных жителях энного города.



Одним словом, я признаю, решение президента США Джо Байдена мудрым, если и он признает мудрость армянской народной сказки.



Ведь ВОЗМОЖНО, старшая дочь выйдет замуж, ВОЗМОЖНО родит Кикоса, ВОЗМОЖНО отправятся они к роднику, ВОЗМОЖНО, этот стервец залезет на дерево и грохнется, строго следуя закону Ньютона, созревшим яблоком вниз и умрёт. Мне больше нечего добавить.



А как закончилась сказка? Я думаю читатель вправе это знать, потому как ВОЗМОЖНО упадёт у него настроение, и пропадёт аппетит, не узнав чем завершилась трагедия, постигшая семью крестьянина? И вполне ВОЗМОЖНО, в этом обвинит меня. А у меня ВОЗМОЖНО стартует угрызение совести, и чтобы этого не произошло, я, проявляя президентскую мудрость, продолжу рассказ:



Когда услышал отец рассказ жены, сквозь рёв дочерей, он ужасно рассердился и сказал:



- Так что же вы расселись тут, бабы бестолковые. Наверное соседи уже собрались, чтобы помянуть нашего дорогого Кикоса. Нужно стол накрыть, по достоинству оценить сочувствие наших сельчан.

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