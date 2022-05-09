Какие песни слушали советские воины во время Великой Отечественной войны

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9 мая 2022, 10:35 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Великая Отечественная война вдохновила многих наших воинов на подвиги и проявления необычайной смелости. Ведь перед лицом полного уничтожения оказалось само Отечество. Но благодаря решимости советских бойцов, Родина выстояла, а Третий Рейх, кичащийся своей несокрушимостью, рассыпался в прах. Но не только силой оружия воевали наши солдаты, но и с помощью вдохновляющих и душевных песен. Какие же это были песни, которые слушали отважные защитники Красной Армии?

Наиболее известной отечественной военной песней стала «Священная война» Александра Александрова на текст Василия Лебедева-Кумача. Полагаем, что многие помнят её наизусть. «Вставай страна огромная! Вставай на смертный бой! С фашистской силой тёмною! С проклятою ордой!» - эти слова звучали почти всюду, когда чудовищный враг напал на нашу Родину. Подобно «Марсельезе» песня родилась буквально на одном дыхании. Уже 26 июня 1941 года знаменитый ансамбль Александрова исполнил «Священную войну» на Белорусском вокзале. А совсем скоро её знал почти каждый советский воин. Она стала своеобразным символом твёрдости духа и неукротимой отваги.

Песня Никиты Богословского на стихи Владимира Агатова «Тёмная ночь» тоже появилась быстро. Но это было сделано даже не по зову сердца, а скорее по производственной необходимости. В разгар съёмок кинофильма «Два бойца» в 1943-м режиссёру Леониду Лукову потребовалась песня, которую бы герой Марка Бернеса пел в сцене, где солдаты пишут письма своим близким. Богословский сочинил мелодию с ходу, а Агатов написал текст. В том же году вышли пластинки для граммофона, как с исполнением самого Бернеса, так и с интерпретацией Утёсова. Мелодия песни печальна и одновременно проста. Вместе со стихами получается искреннее выражение тоски солдата по своим близким и по горячо любимой им женщине.

Также не стоит забывать и про «Случайный вальс». Эта военная песня стала популярной опять же в 1943 году в исполнении легендарного Утёсова. Но в отличии от «Тёмной ночи» здесь уже нет никакого трагизма. Напротив, только лёгкая ностальгия по редким минутам отдыха между походами и небольшая печаль о любви. Основой послужила реальная история, рассказанная композитору Фрадкину лётчиком Васильевым. Оказавшись в деревне рядом с фронтом, Васильев увидел танцующих местных жителей и девушку, стоявшую поодаль в одиночестве. Он познакомился и пригласил её на вальс. Но потом надо было уезжать – и не куда-нибудь, а на фронт. Когда песня со стихами Евгения Долматовского стала известна в СССР, та самая девушка даже написала письмо на радио, чтобы найти Васильева, но он к тому времени уже пал в бою.

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