Конец белого господства: промышленный мир и национальный вопрос

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 мая 2022, 20:39 Вадим Кулинченко,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

«Страна – то наша особая, стоящая между молотом Европы и наковальней Азии, долженствующая так или иначе их помирить». (Дмитрий Менделеев). «Или умереть». (Автор).

Среди многообразнейших и сложнейших аспектов национальной проблемы есть один, над которым, к сожалению, сегодня человечество мало задумывается. Но этот аспект уже в ближайшее время, возможно даже в 21 веке, будет играть основную роль в угасании индустриального человечества или же сыграет роль в ином его развитии. Этот аспект будет связан с тем, что можно будет назвать крушением ГОСПОДСТВА БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА и передачей многих функций, ранее присущих этому господству, ЖЁЛТОЙ РАСЕ из Великой Восточной Азии.



Мир, создавший индустриальную цивилизацию, на протяжении столетий приучал себя к мысли, что центр цивилизации находится в Европе, что белое общество несёт ответственность за мировое развитие. Евроцентризм, вечная подспудная мысль о превосходстве белой расы, об особом положении белого человека пронизали всё сознание и мироощущение индустриальной эпохи.



Противостояние нескольких белых империй всегда составляло существо развития индустриальной цивилизации. Англия и Испания, Испания и США, Германия и Англия, Германия и США, глобальное противостояние всех «развитых» индустриальных стран с Россией – вот краткий перечень этапов развития белой индустриальной цивилизации. Наконец, всё свелось к противоборству двух чудовищных сверхимперий – США и России.



Если взглянуть на это противостояние, то оно сводится к тому, что белая индустриальная цивилизация раскололась на две части. И победа в споре одной из частей неминуемо приведёт к разрушению другой, а это явится началом крушения белой цивилизации в целом.



Процесс развития европеизированной цивилизации (чётко разделившейся на атлантическую и русскую ветви), помимо разрушающей борьбы этих двух ветвей, осложняется ещё и появлением у европейского индустриализма могущественного конкурента, которого Европа взрастила сама. Об этом ниже, а пока о противоборстве двух ветвей цивилизации.



Антлантисты, двигая свой индустриализм во все, даже самые отдалённые точки планеты, неизбежно внедрили его и на Азиатский континент.



И если нации Африки и Ближнего Востока, рано подмятые агрессивным антлантизмом, были «европеизированы» в очень короткие сроки, то в Великой Азии ситуация складывалась совершенно иначе.



Атлантизм нанёс по Азии мощный удар: опиумные войны, грабёж Индокитая, отчаянная попытка европеизировать древние культуры Великой Азии, внедрение индустриализма в Японии, британское владычество в Индии и голландское на Яве и Суматре – это лишь небольшой перечень колоссальной картины «антлантизации» Азиатского континента.

С другой стороны в Великую Азию внедрялась «русская ветвь».



В отличие от антлантизма русское продвижение в Азию было наиболее мощным и основательным. Особенностью этого проникновения было ещё и то, что русские несли господство белого человека не как колониальное ярмо, призванное изменить саму национальную суть азиатских народов, «европеизировать» их, но осваивали Азию, занимая громадные территории, и, что здесь принципиально важно – территории, населённые нациями, не знавшими государственности или не имевшими сколько-нибудь длительной государственной традиции. В силу этих причин процесс освоения русскими Западной и Восточной Сибири протекал в очень короткие сроки и сравнительно мирно. Процесс переселения русских за Урал сделал это освоение чрезвычайно прочным – сегодня при всех вариантах развития представляется достаточно невероятным, чтобы кто-либо смог вытеснить русских из Сибири.

В остальной же части Азии события развивались совершенно иначе. Сначала атлантисты пытались отсечь от тела Великой Азии какие-то мельчайшие фрагменты типа Макао, Сингапура или Гонконга и создать там некое подобие островков атлантизированной цивилизации, которые должны были стать источником проведения постоянного индустриального влияния на весь Азиатский континент. На какой-то промежуток времени им это удалось.

Помимо этих точек воздействия, призванных медленно, но верно преобразовывать Великую Азию на европейский манер, на этапе конца 19 – начале 20 веков атлантизм оказал очень мощное воздействие на древние национальные культуры Великой Азии.



Обладая высокой степенью индустриализации, атлантизм подмял под себя древние культуры, везде и всюду демонстрируя техническое превосходство винтовки над самурайским мечом. Если разобраться, то в данном случае речь шла о превосходстве индустриальной интернациональной псевдокультуры над более древними и более богатыми, но менее развитыми индустриально культурами. Миф об этом превосходстве, миф, в котором национальное подменяется интернациональным, а духовное – материальным, вбивается в головы как самих атлантистов, так и в головы представителей великих азиатских народов. Не миновала сия чаша и «русской ветви» цивилизации. Вместе с этим мифом в Великую Азию пришёл воинственный атлантизм, жадно осваивавший её природные и человеческие ресурсы.



К концу 19 века атлантизм, казалось, торжествовал успех по всей Великой Азии. Господство Белого Человека успешно торжествовало на всей планете. Но, стремительно продвигаясь вглубь большой Азии, атлантисты столкнулись на её севере с могущественным движением России, о несокрушимую мощь которой они уже разбились в Европе в первой половине 19 века.

«Русская преграда» непреодолимым рубежом встала перед атлантизмом теперь уже и в Азии.

Если антлатисты оказались способны лишь только вырвать из тела Великой Азии отдельные куски, в остальном ограничиваясь грабежом и попранием национальных культур, то русские осваивали север Великой Азии с 17 века, шаг за шагом продвигаясь к побережью Тихого океана.



Вскоре процесс расширения России соприкоснулся с продвижением антлантистов. Последовало прямое соприкосновение их с Россией в Средней Азии и на Дальнем Востоке. «Всемирная миссия» атлантизма завершилась. Она вновь натолкнулась на российскую преграду.



Более того: Россия не собиралась ограничиваться освоением севера Великой Азии, она активно проникала на территорию Китая и Кореи, влияние её здесь возрастало с неизмеримой быстротой. Для атлантистов это означало наличие реальной преграды мировому господству их индустриализма.



Антанта явилась тем союзом, который и должен был воспрепятствовать русскому влиянию в Азии, об этом уже в 1902 году предупреждал русский основоположник геополитики А.Е. Снесарев. А уже в 1908 г. его выступление в Копенгагене на 15-м Международном конгрессе востоковедов шокировало общество выводами об антиколониальном движении в Азии. Уже тогда он сделал выводы: первое – Россия в отличие от Британии империя не электическая (механически насильственно соединённая) и антагонистическая, а естественно-органическая (общий котёл без титульных наций); второе – Россия не имеет западных колониальных интересов и поэтому в переделе мира не заинтересована; третье, пожалуй, главное – Россия занимает в центре Евразии наивыгоднейшее геополитическое положение и, оставаясь нейтральной, может быть мировым арбитром. «Сильная нейтральная держава в своей политике независима». Трудно представить, как бы развивалась Россия, не вступив в Первую мировую войну, но атлантизм свою задачу выполнил – втянул Россию в мясорубку и надолго ослабил её.

Не имея возможности остановить продвижение России самостоятельно (во всех серьёзных столкновениях с Россией в 19 веке Европа потерпела поражение, исключая только Крымскую войну, которая для России была только неприятностями на границах империи и не угрожала её существованию), атлантисты были вынуждены лихорадочно начать создание той силы, которая стала бы преградой для России в Великой Азии. Величайшая держава антлантистов – США – в те годы ещё не достигла той мощи, которую имеет ныне в противоборстве с Россией. Мировые войны сделали её сверхдержавой и опять на пути стоит Россия.



Такой силой тогда, по мысли атлантистов, должна была стать Япония.

И не задумываясь над долговременными последствиями, никогда нет заботы о будущем об этом говорят современные действия США, американский и европейский атлантизм принялся накачивать индустриальные бицепсы Японии. Англичане и американцы в течение считанных десятилетий создали из Страны Восходящего Солнца военно-индустриального монстра.

Первоначально воздействие антлантизма в Великой Восточной Азии было связано с возможностью получить всю мощь индустриализма и соединить его с чувством ущемлённого национального достоинства, опирающегося на многотысячелетнюю древнюю культуру и колоссальный опыт борьбы за собственное выживание и захват господства на континенте. Что должно было последовать за этим? На какой дальнейший сценарий рассчитывали атлантисты? Естественно, вытеснить Россию вначале из Дальнего Востока…



Япония, опираясь на всю индустриальную мощь атлантистов, сумела–таки приостановить продвижение России в ходе Русско-японской войны 1904-1905 гг., но преодолеть «русскую преграду» в Азии для неё оказалось задачей непосильной. За сомнительный успех 1905 года атлантистам пришлось заплатить дорогую цену. Потом был Пёрл-Харбор. Но об этом в последующих публикациях.



А пока сегодня ясно одно – жёлтая раса превосходит белую не только численностью, но и техническим прогрессом. И опять, как тысячелетия назад перед изнеженной Европой защитной стеной стоит Россия, но этого не хотят понять на Западе. Это большая их ошибка – уничтожать своего защитника!



Всякий индустриализм, казалось бы, очень прочно опирающийся на могучие древние национальные корни, рано или поздно вступает в стадию мировой индустриализации и начинает хищно подминать своих соседей и даже учителей.



За сомнительный успех 1905 г., сдерживание России, атлантистам пришлось заплатить очень дорогую цену.



В 30-40-е годы (20 век) Япония, покорив своих жёлтых братьев, всей мощью обрушилась на своих «родителей», вступив с атлантистами в войну за право господства не только в Великой Восточной Азии, но и во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Война, начавшаяся в Восточной Азии (2-я мировая) и на Тихом океане, была первой схваткой наступающего азиатского индустриализма со старым атлантическим империализмом. Атлантизм едва ли смог противостоять этому мощному натиску, потому что сам раскололся внутри себя. Европейская ветвь атлантизма разделилась на германскую и английскую половину, и к тому же германская ветвь вступила в борьбу с американской ветвью. На неё то в первую очередь и обрушился вырвавшийся на свободу азиатский индустриализм.

Япония в те годы была практически единственной индустриально развитой державой в Азии, и потому идея жёлтой суперрасы вызрела в ней не менее стремительно, чем в Германии фашизм.

Две «суперрасы», борясь за своё самоутверждение, немедленно вступили в противоестественный союз (ось Берлин – Токио). Но если для Японии этот союз был едва ли не единственным способом «выбиться в элиту», то для Германии он означал фактически, тем самым великий принцип, Господство Белого Человека, ради которого всё начиналось.



Сложно сказать сегодня, каких чудовищных жертв стоила бы атлантистам победа над этим противоестественным союзом, если бы, к их счастью, Россия, медленно приходящая в себя после интервенции и Гражданской войны, всё же сохранила ещё достаточную мощь. Атлантисты против собственной воли, ибо величия и мощи России они боялись не менее, чем белой или жёлтой суперрасы, были вынуждены просить у неё помощи. Втянутая в самую чудовищную и разрушительную войну в истории человечества, Россия нанесла страшный удар по белой суперрасе. А затем помогла разгромить и жёлтый индустриализм, казалось бы, надолго похоронив самую мечту о господстве Жёлтого Человека. Но не прошло и века, как…



После крушения белой суперрасы в Европе, идея господства белой расы покинула истощённую Европу и перекочевала в США, где была воплощена в послевоенной американской империи. Однако, как и всякая идеология заимствованная Америкой из Европы, она воплотилась в грубо-суррогатном виде.



США представляют собой дикий конгломерат осколков всех наций и рас, но всё же основой для формирования этого месива во все времена, считая и сегодняшние, являлась панамериканская идея о власти Белого Человека, дяди Сэма, выразившаяся в послевоенные годы в идее мирового господства.

В становлении этой, версии господства янки, (Мондиализм – геополитическая идеология Единого Мира, глобализация, слияние всех государств и народов…, но только под эгидой США) можно выделить, по меньшей мере, три этапа:



- первый – это период после окончания Второй мировой войны и до середины 60-х годов прошлого века. На этом этапе США имели только одного соперника – СССР.



Европа и Великая Азия дымились в руинах, были побеждены и растоптаны.



Китай терзала анархия и революция, затем – становление коммунистического режима. Ни о каком возвышении жёлтой расы в этот период не могло идти речи. Но в процессе объединения Европы был сделан важнейший шаг – над нею был установлен диктат двух противоборствующих сторон – США и СССР. Американский диктат, выразившийся в создании в 1949 г. НАТО, означал, что в старый мир прочно вошёл новый лидер в мондиализме. Началась великая эпоха «великого противостояния», когда две «белые» сверхдержавы истощали и изматывали друг друга.



Исторически мондиализм, стремящийся к мировому господству, не мог не атаковать Россию, вне зависимости от того, какая бы идеология не лежала в основе российского государства. Это ясно подтверждают нынешние события. Строптивость России всегда претила атлантистам-мондиалистам.

В мире столкнулись две белые силы, потенциально равные друг другу. Им казалось, что для победы над противником необходимо вводить новые ресурсы планеты. В битву белых цивилизаций вновь был втянут жёлтый мир.

Атлантисты бросили в бой против России детище своего империализма, воссозданную из руин Японию и Южную Корею (в Европе это были ФРГ и Франция). Великая война ни чему не научила янки – они нуждались в жёлтом союзнике.



Громадный успех СССР во Второй мировой войне, когда он, как казалось, максимально приблизился к исполнению своих вечных целей - объединению всех родственных народов под своими знамёнами, выход в океаны, о которых мистически были посвящены эпохи в российской истории, привёл к образованию громадной российской сферы влияния в Великой Восточной Азии, охватывающую Китай, Северную Корею, Монголию, Вьетнам, позднее Лаос.

Обе враждующие белые стороны в своей слепой ненависти беззастенчиво стали наращивать индустриальные бицепсы жёлтой расы. Стали заботливо толкать вперёд её технологии и создавать чудовищные «жёлтые» вооружённые силы. И процесс пошёл…



США фактически оккупировали Японию и Южную Корею. СССР создал и вооружил многомиллионные армии Китая и Вьетнама, и впервые оснастил жёлтую расу ядерным оружием. Результаты этой слепой политики не замедлили сказаться. С одной стороны, Китай превратился в ведущую державу, чего, в сущности, не хотят признать атлантисты, но это так. С другой стороны, СССР получил непримиримого и могущественного врага на своих восточных границах, с которым он вступил в затяжные конфликты уже в 60-е годы 20-го века.



В свою очередь, атлантисты в послевоенный период сделали всё, чтобы создать противовес китайскому «красному монстру», и в итоге окружили его целой сетью больших и малых азиатских стран, каждая из которых, благодаря помощи атлантистов, совершала большие и малые индустриальные скачки.



В сущности, именно с этого момента – с середины 60-х годов – можно говорить о начале второго этапа развития янкистской модели мондиализма. Первый этап был решающим, но белая элита в своей ненависти друг к другу не задумалась о последствиях, и теперь процесс утраты господства становится всё более реальным. Именно на этом этапе намечаются конфликты между Японией и США. Стремительный рост японской экономики привёл к потере ряда позиций на мировом рынке американским капиталом, причём в ключевых отраслях – в электронике, компьютеро- и автостроении.

Между США и Японией разразилась настоящая экономическая война – явление, немыслимое для «белого господства» хотя бы ещё в начале 20-го века.



Началось мощное вторжение японского капитала на американский континент. Импульс, посланный американским империализмом в Японию в 40-50-е годы (20 век) вернулся назад бумерангом.

Бумеранг вернулся. Был ли это его последний круг? Опишет ли он ещё один? Остаётся пока ещё военная сфера, но и она уже под вопросом. Идея превосходства жёлтого человека, усугублённая поражением в годы Второй мировой войны, вновь замаячила на горизонте. Бумеранг, возвратившийся в США и Европу, принёс с собой и возрождение жёлтого суперменства.



Идея жёлтой власти прочно вписалась в индустриалистскую попкультуру: без неё попкультура просто немыслима. Например, «восточные единоборства» и созданные вокруг них мифы, пропагандирующие превосходство жёлтой расы, заполнили всю попкультуру «Белого Запада». Смешение культуры угнетающей нации с культурой бывших угнетённых наций пошло с большой скоростью. Древние культуры Востока стали стремительно сращиваться с псевдокультурой Запада – паризит не просто сросся с новым носителем, но и, в значительной мере, изменил свою суть.

Индустриальный Запад этого тоже «не заметил». В ту пору самое значительное, самое глобальное потрясение для новых носителей власти Белого Человека (США) был ещё впереди.



Вторая половина 80-х – начала 90-х годов (20 в.) ознаменовались внутренним крушением и вырождением коммунистического режима в России. Величайшая империя последнего тысячелетия ушла с мировой арены. Процесс хаоса и распада, гниения, охвативший Россию от океана до океана, означал конец великого противостояния белых сверхимперий. Но параллельно с этим, вопреки предсказаниям пессимистов, пророчивших скорый распад коммунистическому Китаю, он начал стремительный индустриальный рывок. Формирующаяся власть Жёлтого Человека получила ещё один мощный импульс.



Очень скоро Китай стал теснить американцев на рынке текстиля. А через короткий промежуток времени американский рынок был перенасыщен всевозможным китайским ширпотребом – не самым качественным, но самым дешёвым.



Угроза для белой расы, таящаяся в индустриалистском рынке Китая, всё ещё недостаточно хорошо осознана.



Китай осваивает не только американский, но и российский рынок. Это для него не составляет труда. Если за юань недавно давали 3,5 руб., то теперь уже 11,5 руб. Разница большая. Несмотря на это, торговля с Китаем падает. Для них (китайцев) сегодня другой интерес – прикупить наши активы, пока они дешёвые… А это пахнет уже экспансией, что пострашнее торговой конкуренции. Вот здесь-то и надо подумать – Так ли уж русский с китайцем братья на век? – а не бросаться в объятия дракона, пока он спит!

На мировой рынок из-за «железного занавеса», каковым был Китай до недавнего времени, выбрасывается сразу более одного миллиарда потенциальных потребителей и сверхдешёвых производителей, что кардинально меняет всю расстановку сил на мировом рынке.



Исходом этого события могут быть только два пути:



- Либо Китай действительно станет великой индустриальной державой, что автоматически означает конец господства Белого Человека и прочную власть Жёлтого Человека, а, вместе с этим, начало затухания индустриальной цивилизации в целом, сопровождаемое массовыми катаклизмами, вызванными истощением сырьевых запасов планеты;



- Либо Китай не сможет совершить индустриальный рывок самостоятельно и попадёт под владычество другого жёлтого конкурента Японии. И в этом случае крушение власти Белого Человека неизбежно – вопрос лишь только в том, кто станет лидером утверждающегося господства?



И при обеих версиях неизбежно крушение белой цивилизации.

В случае индустриальной активизации Китая на путь индустриального потребления встанет громадное количество людей, ранее принадлежащих к миру сырьевых придатков, чем к миру индустриальных держав. Во сколько раз возрастут сырьевые потребности индустриального мира в таком случае в целом?



Тупик развития индустриалистской цивилизации здесь очевиден. Очевиден здесь и путь поиска сырьевых ресурсов для вызревающей власти Жёлтого Человека. Богатства России, её территория, естественно граничащая с Китаем, – вот та первая цель, к которой устремятся «Жёлтые тигры». Уже сегодня ими рождён целый ряд крупных геополитических проектов, призванных кардинально изменить расстановку сил в мире путём расчленения России. События, разыгрывающиеся на самом юге Российского Дальнего востока, не имеют аналогов в мировой истории и таят в себе смертельную угрозу для России.

Идёт настоящее разграбление ресурсов края Китаем и медленная колонизация его. При этом вывезенные денежные средства на территории Китая аккумулируются, а затем через СП и иными способами вкладываются в приморскую экономику, или же на них закупается сырьё и качественные российские товары. Скупаются акции российских предприятий.

Указанные процессы были бы невозможны, если бы не происходил развал российской государственности, фактически подталкиваемый из Москвы.

Безумная экономическая политика Центра привела к развязыванию цен на энергоносители. Это, в свою очередь, повлекло за собой взвинчивание цен на транспортные услуги (топливо), колоссальный рост цен на электроэнергию. Как следствие, предельно усложнился вывоз товаров из Приморья (рыба в России стала дороже мяса). Из края не только практически невозможно выехать, но и в высшей степени сложно участвовать в российском экономическом обороте. Всё большее количество фирм и предприятий российского Дальнего Востока «завязываются» на китайский рынок. Нарастает экономическая зависимость от Китая. И чиновники, сплошь и рядом связанные с китайским и японским капиталом, решают судьбу края.



Решают вопросы, от которых зависят судьбы миллионов россиян, живущих в Сибири и на Дальнем Востоке. И решение вопроса – быть или не быть России в числе мировых держав, отдавать или не отдавать на поток и разграбление свои сырьевые богатства, будет зависеть от воли какого-то приморского чиновника!



Здесь, на самой окраине России готовят удар в спину. Удар, который по замыслу врагов её, должен опрокинуть Россию навзничь. Навсегда выбросить вон из сибирских и дальневосточных земель. Никто при этом не задумывается о последствиях – исчезнет барьер между жёлтой и белой цивилизациями, а кто здесь победит сомнений нет.

На этом фоне совершенно потрясающей выглядит слепота главного «носителя» власти Белого Человека – США. Американцы не только не воспротивились грядущему усилению жёлтой расы, но и, похоже, принялись всячески содействовать этому усилению, нисколько не заботясь о будущем.



Сжатие России с Запада на Восток будет сопровождаться одновременным сжатием России с Востока на Запад, что в состоянии вызвать сильнейшие катаклизмы на территории европейской части России. Об этом стоит задуматься сегодня, ибо завтра уже будет поздно. Но это уже тема политическая…





Р. S. В последнее время мне всё чаще стал сниться сон – Белый Орёл пытается напасть на Жёлтого Тигра. Белый Орёл готов налететь на Тигра и вцепится ему в загривок. Но на пути его полёта стоит рычащий Медведь, который отгоняет Орла и старается не допустить схватки. Но противники этого не понимают и дёргают Медведя каждый со своей стороны. Медведь от этих нападок слабеет, но продолжает стоять. А Орёл и Тигр не понимают того, что если Медведь упадёт, то они сойдутся в схватке, где кто-то непременно победит. Но эта победа будет стоить больших жертв и лишений. Дождусь ли я финала этого сна?

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