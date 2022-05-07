Некоторые особенности немецкой ментальности

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 мая 2022, 23:20 Игорь Благов

Германия сегодня и Германия 20-30 лет назад, это большая разница во всех отношениях. Политика, экономика, культура, а самое главное человек изменились радикально. Если ранее общество формировалось под воздействием определённых факторов (я имею в виду научно-технический прогресс, искусство, воспитание и т. д.) десятилетиями и даже веками, сейчас эти изменения происходят очень быстро.

Возьмём к примеру современную политику. Кто сейчас у власти в Германии? Коалиция «Светофор». Это социал-демократы, левоцентристская партия, имеющая давние традиции дружеских отношений с Россией, заложенных ещё Вилли Брандтом, и продолженных впоследствии Хельмутом Шмидтом и Герхардом Шрёдером. Пришёл новый канцлер и в одночасье разрушил отношения с Москвой, сделав из России врага, а руководство требует исключить из своих рядов Шрёдера. Получается из социал-демократов партия превратилась в правую реакционную. Следующий участник коалиции «Зелёные» - традиционно левая партия со своей агрессивной риторикой превратилась в политических ястребов. Насколько рьяно до исступления боролись они с "Северным потоком-2".

Это безумие никакого отношения к экологии не имеет. Третий участник коалиции похоже играет второстепенную роль, хоть и представлен министром финансов. Что же происходит на самом деле? Левые стали правыми, правые стали левыми. «Всё смешалось в доме Облонских…»

Куда подевалась немецкая прагматичность? Ради мнимой либеральной идеи, а теперь ещё под воздействием американцев нынешние власти хотели сделать больно России, а сделали больно себе. Газ, бензин, продукты питания подорожали радикально. Теперь заправить машину стало настолько дорого, что некоторым приходится менять работу, если она находится не близко от дома, что бывает довольно часто. Общественный транспорт развит слабо в небольших городках.

Ещё одна проблема, которая обращает на себя внимание - это поверхностное мышление, характерное как элитам, так и простым бюргерам. Это отчётливо проявилось в последних событиях на Украине. Объявить Россию агрессором и свалить на неё свои политические просчёты, не удосужившись задаться элементарным вопросом «А почему…? А зачем….?» всё это нужно было России, перепутать причинно-следственную связь.

Из вышесказанного можно сделать следующее заключение. Ранее присущие немецкой нации прагматизм (не путать с экономией), пунктуальность, качество производимой продукции в некоторых отраслях немецкой экономики в данный момент отсутствуют. Сюда я бы ещё приплюсовал узконаправленность обучения, особенно в высшей школе, а в связи с этим неумение сопоставить разные факты, чтобы сделать правильные выводы.

На немецком порядке (ordnung) мы остановимся несколько подробнее. К закону, многочисленным правилам, общественным устоям и традициям большинство немцев относятся с пиететом. Так в детстве воспитаны.

Почти в каждой семье есть календарь с помеченными датами. Это Термины (Termin). У Термина нет точного перевода, но я бы определил Термин, как определённое время и место встречи, обговоренные заранее.

Для того чтобы попасть к врачу, дантисту, парикмахеру или же встретиться с налоговым консультантом, везде заранее необходимо сделать Термин. И не факт, что Термин могут дать быстро. К некоторым медицинским специалистам могут дать через три, а то и шесть месяцев.

Термины назначают на любые праздники, свадьбы и юбилеи. Даже к соседу, друзьям и родственникам нужно сделать заранее Термин.

С одной стороны соблюдать законы, правила, упорядочить свою жизнь - это всё хорошо, особенно для людей беспорядочных. Лишь бы не было перекоса в сторону излишней бюрократизации, бесконечного потока бумаг, излишней заорганизованности, я бы ещё добавил узконаправленности.

Есть у музыкантов понятие «играть жёстко по нотам». Это, конечно, хорошо, но где же импровизация, где полёт мысли? Ни на шаг вправо, ни на шаг влево, а только прямо, и никак по другому. Но это же не лучшее решение вопроса, скажете вы. Не лучшее зато законное, ответят вам.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции