Вежливые росгвардейцы появляются в Москве только в нужное время и в нужных местах

Сегодня в Москве состоялась генеральная репетиция парада, посвященного 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Поскольку спецкор «АН» Александр Саргин живет в центре, он решил проехать пару остановок до метро «Пушкинская» и традиционно, как простой прохожий, посмотреть на движение военной техники. Однако что-то пошло не так…
На станции метро «Пушкинская» все было почти как обычно. Полиция там нередко дежурит и в обычные дни, а вот то, что девушки по весне стали обнажать колени, не радовать не могло...
Человек из службы безопасности метро тоже постоянно стоит на этом месте.
А вот в переходе ребята из Росгвардии уже перекрыли некоторые выходы на Тверскую улицу.
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Когда я вышел из метро и понял, что постоять на Тверской, как, например, в прошлом году, и посмотреть на проходящие в двух-трех метрах от тебя «Искандеры», «Буки», «Панцири», «Ярсы» и другие технологические шедевры русского оружия мне не удастся, то решил вернуться обратно в метро. Однако выход из него временно не работал на вход. Впрочем, войти можно было через «Чеховскую», которая была рядом, о чем мне любезно сообщил парень-росгвардеец. Кстати, все силовики, дежурившие 7 мая на Пушке, были предельно вежливы! Народ просто стоял и ждал. Никто никуда не спешил, все всё понимали.
На Пушке утром 7 мая было тихо и спокойно.
Впрочем, левый поворот на Страстной бульвар со стороны Малой Дмитровки вполне себе работал...
…под чутким контролем сотрудников ДПС.
И люди спокойно перемещались по почти пустым улицам даже на красный сигнал светофора.
И никто не собирался никуда жаловаться и набирать «02».
Вежливые росгвардейцы были буквально повсюду.
Некоторые силовики несли свою службу прямо у фонтана.
Некоторые граждане определенно не упускают случая, чтобы, как говорится, себя показать.
Как всегда, на таких мероприятиях, присутствие «скорой» было необходимо. На всякий случай.
Московский театр мюзикла и дальше может спать спокойно...
… и видеть сны, и шелестеть среди весны.
Все под полным контролем.
А если все спокойно и под полным контролем, то дети могут играть прямо на проезжей части Страстного бульвара, на котором в будние дни интенсивное движение и пробки...
... и родители этих детей могут сидеть на складных стульчиках.
На входе на станцию метро «Чеховская» было мало народу.
И только служивый служебный пес думал, зачем же его так рано подняли, если нет совершенно никакой работы?
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