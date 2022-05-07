Вежливые росгвардейцы появляются в Москве только в нужное время и в нужных местах

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7 мая 2022, 20:00 Александр Саргин

Фото: Александр Саргин

Сегодня в Москве состоялась генеральная репетиция парада, посвященного 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Поскольку спецкор «АН» Александр Саргин живет в центре, он решил проехать пару остановок до метро «Пушкинская» и традиционно, как простой прохожий, посмотреть на движение военной техники. Однако что-то пошло не так…

На станции метро «Пушкинская» все было почти как обычно. Полиция там нередко дежурит и в обычные дни, а вот то, что девушки по весне стали обнажать колени, не радовать не могло...

Человек из службы безопасности метро тоже постоянно стоит на этом месте.

А вот в переходе ребята из Росгвардии уже перекрыли некоторые выходы на Тверскую улицу.

Когда я вышел из метро и понял, что постоять на Тверской, как, например, в прошлом году, и посмотреть на проходящие в двух-трех метрах от тебя «Искандеры», «Буки», «Панцири», «Ярсы» и другие технологические шедевры русского оружия мне не удастся, то решил вернуться обратно в метро. Однако выход из него временно не работал на вход. Впрочем, войти можно было через «Чеховскую», которая была рядом, о чем мне любезно сообщил парень-росгвардеец. Кстати, все силовики, дежурившие 7 мая на Пушке, были предельно вежливы! Народ просто стоял и ждал. Никто никуда не спешил, все всё понимали.



На Пушке утром 7 мая было тихо и спокойно.

Впрочем, левый поворот на Страстной бульвар со стороны Малой Дмитровки вполне себе работал...

…под чутким контролем сотрудников ДПС.

И люди спокойно перемещались по почти пустым улицам даже на красный сигнал светофора.

И никто не собирался никуда жаловаться и набирать «02».

Вежливые росгвардейцы были буквально повсюду.

Некоторые силовики несли свою службу прямо у фонтана.

Некоторые граждане определенно не упускают случая, чтобы, как говорится, себя показать.

Как всегда, на таких мероприятиях, присутствие «скорой» было необходимо. На всякий случай.

Московский театр мюзикла и дальше может спать спокойно...

… и видеть сны, и шелестеть среди весны.

Все под полным контролем.

А если все спокойно и под полным контролем, то дети могут играть прямо на проезжей части Страстного бульвара, на котором в будние дни интенсивное движение и пробки...

... и родители этих детей могут сидеть на складных стульчиках.

На входе на станцию метро «Чеховская» было мало народу.

И только служивый служебный пес думал, зачем же его так рано подняли, если нет совершенно никакой работы?



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