Одиночество России и новое мироустройство

Необходимо признать, что немало международных субъектов (Китай, Индия, страны ОДКБ и др.) заняли неопределенную и наблюдательно-выжидательную позицию в плане оценок действий России на Украине. Они желают определённости:
1. Определённости с теми, с кем в последствии перспективнее будет сотрудничать. Пока у них раздвоение и зависание Россия-Запад (США).
2. Определённости в плане значительного ослабления и невозможности былого выгодного сотрудничества.
3. Определенности связанной с переломом происходящего на Украине и выхода на общий мировой экономико-политический тренд, в том числе связанный с изменением мироустройства.
При этом все эти выжидающие международные субъекты, по-видимому, осознали, что именно от их политического и экономического поведения сейчас сильно зависит судьба происходящего, судьба России. Но при этом эти субъекты никак не реагируют на происходящее. Россия эту пассивность позднее конечно объективно оценит.
Для США и Запада наблюдательно-выжидательная позиция этих международных субъектов выгодна. Для России идёт не в пользу. Поддержка со стороны этих международных субъектов пригодилась бы России. При этом только наша страна не имеет права требовать поддержки со стороны этих субъектов, так как проект с Украиной, по сути, не согласовывался с этими международными субъектами. В этом суть и одна из причин феномена одиночества России.
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Таким образом, в мире встал остро вопрос: кому из международных субъектов выгодно и полезно новое мироустройство? Насколько эти субъекты желают изменения мироустройства?
Насколько участие международных субъектов в процессах изменения мироустройства может привести к вредным и опасным издержкам, связанным с их выживанием?
Отмечу, что изменение мироустройства может иметь три варианта:
1. Мироустройство, где нет былой роли Гегемона.
2. Мироустройство, где нет России.
3. Мироустройство, где нет мира.
Возникает вопрос: почему в былом мироустройстве, где правил Гегемон, не нашлось места для России? Неужели, не было такой возможности? Почему Запад и США не могли создать условий для развития мира с особой ролью России? Почему Запад и США всё это время развивались в русле того, чтобы, в конце концов, начать всё то, что сейчас началось в отношении России? Реакции России вторичны к Западу и США. Всё происходящее на Украине было предписано США.
Потребление ресурсной страны - было всегда скрытым мотивом США и Запада.
Всё, что происходило с Россией прогрессивного с помощью сотрудничества с Западом, было лишь этапом для дальнейшего потребления США и Западом ресурсной страны - России. Теперь стран Варшавского договора нет. Теперь мы в одиночестве. Можно ругать Горбачёва за это. Но причины одиночества России не только в этом.
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