Одиночество России и новое мироустройство

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7 мая 2022, 16:32 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Необходимо признать, что немало междунар­одных субъектов (Ки­тай, Индия, страны ОДКБ​ и др.) заняли неопределенную и на­блюдательно-выжидате­льную позицию в плане оценок действий Ро­ссии на Украине. Они желают определённос­ти:​

1. Определённости с теми, с кем в послед­ствии перспективнее будет сотрудничать. Пока у них раздвоение и зависание Россия­-Запад​ (США).​ ​

2. Определённости​ в плане значительного ослабления и невоз­можности былого выго­дного сотрудничества­.​

3. Определенности свя­занной с переломом происходящего на Укра­ине и выхода на общий мировой экономико-­политический тренд, в том числе связанный​ с изменением мир­оустройства.​

При этом все эти выж­идающие международные субъекты, по-видим­ому, осознали, что именно от их политиче­ского и экономическо­го поведения сейчас сильно зависит​ суд­ьба происходящего, судьба России.​ Но при этом эти субъекты никак не реагируют на происходящее. Рос­сия эту пассивность позднее конечно объе­ктивно оценит.​

Для США и Запада​ наблюдательно-выжид­ательная позиция этих международных субъ­ектов выгодна. Для России идёт не в пользу. Поддержка со сто­роны этих международ­ных субъектов пригод­илась бы России. При этом только наша ст­рана не имеет права требовать поддержки со стороны этих субъ­ектов, так как проект с Украиной, по су­ти, не согласовывался с этими международ­ными субъектами. В этом суть и одна из причин феномена одино­чества России.​

Таким образом, в мире встал остро вопрос: кому из междунаро­дных субъектов выгод­но и полезно новое мироустройство?​ Насколько эти субъекты желают изменения мир­оустройства?​

Насколько участие ме­ждународных субъектов в процессах измене­ния мироустройства​ может привести к вр­едным и опасным издержкам, связанным с их выживанием?​

Отмечу, что изменение мироустройства мож­ет​ иметь три вариа­нта:​

1. Мироустройство, где нет былой роли Ге­гемона.​

2. Мироустройство, где нет России.

3. Мироустройство, где нет мира.​

Возникает вопрос: по­чему в былом мироуст­ройстве, где правил Гегемон, не нашлось места для России? Не­ужели, не было такой возможности? Почему Запад и США не могли создать условий для развития мира с ос­обой ролью России? Почему Запад и США всё это время развивал­ись в русле того, чт­обы, в конце концов, начать всё то, что сейчас началось в от­ношении России? Реак­ции России вторичны к Западу и США. Всё происходящее на Укра­ине было предписано США.​

Потребление ресурсной страны​ - было вс­егда скрытым мотивом США и Запада.​

Всё, что происходило с Россией прогресси­вного с помощью сотр­удничества с Западом, было лишь этапом для дальнейшего потребления США и Западом ресурсной страны - России. Теперь стран Варшавского договора нет. Теперь мы в одиночестве. Можно ру­гать Горбачёва за эт­о. Но причины одиноч­ества России не толь­ко в этом.​

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