Победная инфляция

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7 мая 2022, 13:51 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

На каждый праздник, уж не говоря о Дне Победы, в 70-80 годы прошлого века в каждом доме было принято накрывать стол. Парадокс, в магазинах было не очень большое разнообразие продуктов, но на столах было многое. Самое интересное, что годами этот стол стоил одинаково. Его можно было просчитать, отложить деньги заранее и уложиться в накопленную сумму. Инфляции, этой маркитантке капитализма, в СССР дорога была закрыта. Зато теперь она гуляет по всему миру...

Экономических причин для инфляции немного. Основная - денежная масса в стране должна превосходить товарную. Остальные - от дьявола, точнее от несусветной жадности человеческой. Именно от нее, родимой, человек, например, изобрел биржи, на которых он торгует не дефицитом, а ожиданием дефицита. Например, после 24 февраля подорожали нефть и газ. Возросла потребность? Нет. Стали внезапно меньше добывать? Тоже нет.

Разговоры о неизбежности маркитантки-инфляции превратились в обыденность. Теледивы с российского ТВ с дрожью в голосе говорят об обнищании американского и европейского народов: "Инфляция в США достигла максимальных значений с 1981 года - 8,5 процента! В ЕС -7,5 %. Дорожает бензин, отопление, электроэнергия!". Им вторит наш бухгалтер - министр финансов Силуанов: "Это результат безответственных действий финансовых властей западных стран, от которых страдает весь мир и прежде всего наиболее уязвимые страны с невысоким уровнем дохода". Мол, в "инфляция в развитых странах в этом году ожидается на уровне 5,7%, а развивающихся - 8,6%".

Но вернемся в родимые просторы. Нам прогнозируют только официальный рост цен на уровне 17-20%. Это в два раза больше, чем Силуанов обещал странам только-только развивающимся. Следовательно, наша богоспасаемая Русь может гордиться, что мы развивающиеся аж два раза! Ну а что? Гордятся же всерьез, что вместо автомобилей или компьютеров собственной разработки и полного цикла производства на экспорт уходят невозобновляемые ресурсы: "энергетическая сверхдержава!". Значит, можно и гордиться уровнем инфляции: "мы самые инфляционные в мире!".

Население этому точно радо не будет, поможет ли рост цен возродиться и укрепиться российской промышленности - покажет ближайшее будущее.

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