Общая блокировка Википедии не нужна

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 мая 2022, 21:18 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Количество недостоверной информации в «Википедии» «достигло критической массы», при этом в поисковиках материалы ресурса выдаются в качестве приоритетных, поэтому обсуждается блокировка ресурса, заявила сегодня член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. «Такой вопрос уже поднимался и будет дальше детально рассматриваться», — отметила она, пообещав, что в скором времени будет принято «консолидированное решение».



Вот мое мнение на этот счёт.

То, что площадка Википедии стала территорией виртуальной информационной войны между Россией и Западом, между участниками Википедии из разных сторон мировых конфликтов, начиная от простых авторов статей и кончая администраторами Википедии, это факт. Но это лишь узкий сектор статей гуманитарной сферы, то есть, статей Википедии по истории, по историческим событиям, по политологии, по историческим личностям, по истории стран и т.п. Но есть статьи, касающиеся фундаментальных и гуманитарных наук, которых пока не коснулся политический субъективизм. Есть статьи о сущностях, которые, не трансформируются в угоду субъективизма авторов. Необходимо признать, что согласно статистике посещений, Википедия стала лучшим оперативным общеобразовательным научным интернет-ресурсом для большинства учащихся, студентов и граждан России. Поэтому общая блокировка Википедии может стать отрицательным фактором формирования научного и общеобразовательного интеллекта россиян. Википедию часто критикуют, но она оперативно предоставляет информацию и знания, развивающие общенаучный интеллект. В Википедии много статей для развития научного и общеобразовательного интеллекта. Поэтому общей блокировки допускать нельзя! В Википедии есть инструменты для избирательной блокировки и удаления статей. Для этого достаточно провести работу с российскими администраторами.



Необходимо признать, что большинство статей Википедии по фундаментальным наукам вполне достойны и удовлетворительны. Мне самому приходится делать коррекции статей в Википедии и принимать участие в обсуждении этих статей.

Таким образом, необходим избирательный подход на блокировку отдельных статей и сфер знаний, а не общая блокировка Википедии. Эдак, можно и ребёнка выплеснуть из таза вместе с водой!

Тем более, пока в России не сформирована альтернативная энциклопедия, которая могла бы по своему объёму и качеству статей конкурировать с Википедией.

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