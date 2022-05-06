Востоковед Алексей Маслов: «Главная задача США сейчас – ослабить экономическое и политическое влияние КНР в мире»

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 мая 2022, 19:33

Такое мнение Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, высказал изданию «Аргументы недели».

«Китай, все, что связано с Украиной, экстраполирует на свою ситуацию, в том числе и на Тайвань. И, предполагая, что ситуация с Украиной и Тайванем развивается по одному и тому же сценарию, когда используются ближние государства для того, чтобы нанести удар в одном случае по России, в другом – по Китаю. Нужно добавить, что Китай развернул антиамериканскую пропаганду, считая, что острие атаки направлено не столько против России, а сколько против возрастающей мощи Китая, и в этом плане главная задача США сейчас – ослабить экономическое и политическое влияние КНР в мире».

Ранее заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что западные страны намерены использовать Украину в качестве "пушечного мяса" для ослабления России и поддержания своей гегемонии.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции