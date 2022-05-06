Эксперт в области кибербезопасности Владимир Ульянов: «К сожалению, нельзя исключать ухода GooglePay и Appstore из России»

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 мая 2022, 18:29

Владимир Ульянов считает, что компании будут взвешено принимать решения об уходе с российского рынка.

«К сожалению, нельзя исключать ухода GooglePay и Appstore из России. Подстраховаться на этот случай стоит. С Android будет проще, так как можно переустановить его со сторонних источников. С IOS с этим будет сложнее».

«Для компаний потеря российского рынка будет существенной составляющей, но обычно решения по уходу с рынка принимаются взвешено с пониманием перспективы. Для пользователей это будет большой удар. Уже сейчас они испытывают трудности с оплатой. Но, возможно, это пойдет в плюс, если мы найдем замену. Но на данный момент это доставляет неудобства, так как страдают пользователи и компании».

Ранее Американская компания Google запретила для пользователей в РФ скачивание и обновление платных приложений в Google Play.

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