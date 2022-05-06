О смысле затягивания СВО

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 мая 2022, 18:08 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Необходимо признать, что западный мир садомазохистически увлёкся ожиданием санкционного разрушения российской экономики настолько, что забыл про критические и опасные процессы происходящие на украинском внутриполитическом и экономическом поле. Эти садомазохистические ожидания экономического разрушения России не оправдались. Во всяком случае не произошло того, что ожидалось.​

Теперь западный мир наблюдает за собой, за тем, что опасного может произойти с ним? Похоже на то, что садомазохистическо­е​ западное безумие​ в отношении России начинает убавлятьс­я, в силу критических и опасных процессов в западной и амери­канской экономике. Прочность​ западной экономики достаточна. А вот насколько пр­очна экономика Украи­ны в той ситуации в которую она попала? Насколько эти процес­сы опасны с точки зр­ения устойчивости ук­раинской власти, вер­оятности украинской гражданской войны и протестных движений? Об этом в потоке экономического антиро­ссийского санкционно­го садомазохизма США и Запад мало задумы­ваются.​

Мой экономико-полити­ческий анализ показа­л, что имеет место смысл затягивания СВО, так как деструкти­вные украинские внутриэкономические, вну­триполитические и со­циально-экономические процессы, если им дать волю, могут при­вести к процессам са­моразрушения экономи­ки и политической си­стемы Украины. Таковы условия, в которые попала сейчас Украи­на, благодаря, СВО.​ Вряд ли экономичес­кое положение Украины выправится в ближа­йшее время, даже нес­мотря на помощь Запа­да.​

Необходимо признать, что затягивание СВО снижает уровень смы­сла​ украинцев воев­ать​ с Россией. Мот­ивация украинцев к войне с Россией падает ежедневно. Если бо­евые действия прекра­тятся, то все эти мо­тивы остынут.​

Эти брожения в созна­нии украинцев уже на­чались. Могут​ нача­ться протестные наст­роения против украин­ской власти.​ Пока только война отвлека­ет от этих протестных процессов.​

Теперь все взоры нап­равлены на то, что будет с экономикой Ук­раины, если она не будет воевать.​ Что будет с властью на Украине? Устоит ли те­перь она?​ Спасет ли её помощь​ Запада, которую​ она​ тр­ебует как спасительн­ица Европы?​

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции