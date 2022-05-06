Политолог Александр Асафов: «Венгрия не переходит те самые красные линии, за которые ее могут посчитать союзником России»

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 мая 2022, 16:09

Александр Асафов считает, что Венгрия пытается лавировать между Россией и Западом. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Безусловно, у Венгрии специфическое положение в ЕС и у них больше суверенитета, который они отстояли в конфликтах с евробюрократами. И, конечно, действия против Венгрии со стороны ЕС были по разным поводам. Но она, несмотря на введенные различные меры, с честью все испытания выдержала и имеет право голоса. Мы видим, что роль Венгрии в несогласовании шестого пакета санкций достаточно велика. Но я бы не стал называть Венгрию союзником России, так как ситуация действительна сложная. И за поддержку России могут быть наложены жесткие санкции, и это все понимают. По этой причине, Венгрия не переходит те самые красные линии, за которые ее могут посчитать союзником России. Она делает что может. И, конечно, ее политика по отношению к России понятна. Эту политику сложно назвать дружественной, но определенная симпатия есть и будет».

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что стране нужно пять лет, в течение которых она не будет соблюдать возможное эмбарго ЕС на российскую нефть.

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