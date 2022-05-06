Клинцевич: артиллерия России перепахивает на Донбассе все укрепления ВСУ, которые создавались 8 лет

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6 мая 2022, 16:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Специальная военная операция на Украине идет по плану, так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недавнее высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о ее «затянутости».

Песков также проинформировал СМИ о том, что Владимир Путин 9 мая выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

«Недавно Сергей Лавров дал правильное и четкое разъяснение о том, что наши военные не будут «искусственно» подгонять свои действия на Украине под какую-то «конкретную дату», в том числе День Победы 9 мая, - сказал «АН» лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (2015-2020 гг.), полковник запаса Франц Клинцевич. - Просто мы бережем своих людей. Так что сегодня никто не подгоняет эту ситуацию к 9 мая, хотя… думаю, что ко Дню Победы там произойдет очень много серьезных изменений».



По словам Клинцевича, проводя эту спецоперацию, учитываются многие факторы, но самым основным является тот, что мы своих людей просто так на амбразуру не бросаем. И кроме того, мы создаем условия, чтобы у тех, кто воюет «на той стороне», была возможность выйти, отметил военспец.

Напомним, что количество пленных из ВСУ на сегодня составляет порядка 4 тыс. человек. Многие из них сообщают об обстановке в войсках. Так, недавно сдавшийся боец одного из нацбатов поведал о «боевых наркотиках», которые он с коллегами употреблял перед боем для «подавления страха». Примечательно, что психотропные вещества «с гражданки» им поставляли волонтеры.

«И все же по военнопленным мы видим, что многие из них случайно попали на войну, - продолжает Франц Клинцевич, - кто-то, чтобы подзаработать, ведь никакой работы на сегодняшней Украине почти нет, кого-то привезли насильно и т.д. По сути, это случайные люди на войне, которые, как правило, и бывают тем пушечным мясом, которое американцы сегодня используют против России».

Военспец напомнил, что в течение восьми лет «всё НАТО вместе с Украиной» вдоль границы с ДНР и ЛНР на фронте, протяженностью 200 километров, а также в глубину этого региона на 50 километров устраивали оборону. По его словам, они создали, забетонировали «мощнейший укрепрайон», настоящие каменные, хорошо замаскированные «джунгли», куда затянули батареи, боевые машины и «другие вооружения». Когда нужно, они выходят оттуда, устраивают обстрелы - и «опять прячутся», говорит полковник запаса.

«Но артиллерийские системы России с учетом этих условий работают по их позициям так, что перепахивают там буквально все. Отсюда и пленные, и, конечно, жертвы. И как только основная группировка будет локализована, она или сдастся, или, как бы страшно ни звучали мои слова, будет физически уничтожена, а дальше начнется продвижение наших войск по территории Украины с учетом демилитаризации и денационализации», - заключил Франц Клинцевич в разговоре с «АН».

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