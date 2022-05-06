Политолог Аслан Рубаев: «Польша спит и видит, чтобы забрать свои исконные земли назад»

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 мая 2022, 15:34

Аслан Рубаев считает, что Польша представляет серьезную угрозу для западной Украины. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Разговор о том, что у Польши есть серьезный территориальный интерес к трем западным областям Украины, не беспочвенен. Обратите внимание, что Поляки и Венгры занимались тем, что раздавали свои паспорта украинцам. Также Польша планировала введение ограниченного миротворческого контингента при поддержке США в Украину. Тут есть угроза для самой Украины. Украинцы воспримут это как открытие второго фронта. С одной стороны Россия проводит спецоперацию, а с другой стороны Польша, которую украинцы считают своим партнером, спит и видит, чтобы забрать свои исконные земли назад - территории, которые принадлежали Речи Посполитой. Потеря западных территорий Украины – не является жизненно важной составляющей для России».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на возможную угрозу для территориальной целостности Украины со стороны Польши.

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