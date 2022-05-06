Политолог Мухин: «Есть на Западе такие политики, которые хотят выдать желаемое за действительное»

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 мая 2022, 13:12

Алексей Мухин считает, что России сейчас нет необходимости наносить ядерный удар по Украине. Такое мнение он высказал в интервью изданию «Аргументы недели».

«Что касается заявления МИДа, оно прозвучало в ответ на соответствующие подозрения и обвинения в адрес РФ, что она, дескать, собирается применить или думает, о применении ядерного оружия на Украине. Есть на Западе такие политики, которые хотят выдать желаемое за действительное».

«Есть четко прописанная доктрина России, где применение ядерного оружия возможно в случае угрозы стратегического поражения РФ извне территории нашей страны. Также применение ядреного оружия возможно в ответ на применение боеголовок в отношении РФ. В остальных случаях военная доктрина не дает права применять такое оружие».

Ранее МИД РФ заверило, что Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине.

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