Российские СМИ должны писать в формате российского кризисного менеджмента

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 мая 2022, 18:25 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Обратил внимание на то, что в связи с СВО большинство критических и оппозиционных статей о современной России, о российской власти, о российской политике и экономике пишутся однобоко. То есть без критики США и Запада, которые проводят деструктивную мировую политику, экономическую экспансию и негативное влияние на различные страны мира. (Большинство из этих статей, мнений, интервью представлены в интернете и социальных сетях).



В этих однобоких мнениях и статьях нет объективности, равновесия или баланса между критикой Запада и критикой России. По статистике и по моим наблюдениям, большинство этих статей пишутся авторами, которые либо уже проживают за рубежом, либо пишутся авторами, отрабатывающими инвестиции, идущие из-за рубежа.

Есть авторы и эксперты, которые пишут сравнительно объективно, анализируя деструктивно-экономические последствия санкций. И опять-таки, многие из них не берутся анализировать деструктивизм западной и американской системы влияния. Хотя этот западный и американский деструктивизм, политический и экономический амбиционизм уже виден невооружённым глазом, то есть, без применения анализа и исследований.



Как-то обратился лично к одному такому автору, чтобы узнать, почему в его статьях нет баланса и объективности? Оказалось, что причина проста - намного легче садомазохистически копать под своих, под себя, под то, что рядом, под плохое. Писать в конструктивном русле сложнее, особенно тогда, когда страна находится в условиях влияния, направленного на разрушение. Проще наблюдать и расписывать как это разрушение будет происходить.



Вспомнил как во время крушения теплохода "Титаник" главный инженер-разработчик этого гигантского теплохода сказал, что может поэтапно и подробно во времени и пространстве описать как теплоход будет тонуть, но не может ничего предложить как инженер, чтобы теплоход не затонул. Этому инженеру, как и авторам многих деструктивных статей проще описать крушение, чем спасение.



Сейчас в российских СМИ, мало авторов, которые писали бы в формате кризисного менеджмента и предлагали бы полезные рецепты для возрождения экономики России, для изменения происходящего к лучшему. Их критика - это не рецепты для помощи.



Бездарно критиковать ума не надо!

Есть авторы, которые, казалось бы не критикуют, но так детально расписывают происходящее, что это может стать рецептами для эффективного негативного влияния на нашу страну со стороны США и Запада, но это уже иная проблема.

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