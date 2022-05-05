Борьба с коррупцией в РФ становится, как никогда, актуальной

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5 мая 2022, 15:13 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: depositphotos.com

С января по март 2022 года в России выявили более 2000 случаев получения взяток. Точная цифра – 2084. По данным Генпрокуратуры, это на 20% больше прошлогодних показателей за соответствующий период.

Число выявленных взяток несколько лет стремительно растёт. Например, с 2017 по 2021 годы число уголовных дел по ст.290 УК РФ (получение взятки) увеличилось с 3188 до 5020, то есть почти на 58%. А по статье 291 (дача взятки) – с 2272 до 4499.



Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что данная динамика связана с улучшением работы правоохранительных органов. Он полагает, что в будущем количество фиксируемых преступлений будет только увеличиваться. «Наибольшая сложность – это выявление взяток в особо крупном размере, - отметил эксперт в разговоре с представителями СМИ. - В таких преступлениях бывают часто замешены высокопоставленные лица. Мелкое же взяточничество распространено больше и раскрывается легче. В последнее время число случаев так называемой низовой коррупции растёт».



Господин Кабанов отметил, что благодаря увеличению числа раскрытых дел вне зависимости от их сложности люди стали больше бояться выстраивать преступные отношения. Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин солидарен с коллегой из Антикоррупционного комитета. Он согласен в том, что страх быть пойманным властями стал куда сильнее жажды наживы. «Борьба с коррупционерами стала, как никогда, актуальной, - заявил эксперт. - Поскольку в период санкций взяточничество может нанести серьёзный удар по внутренней стабильности».

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