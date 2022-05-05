Клинцевич: при работе системы «Ковер» любая цель будет уничтожена

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5 мая 2022, 12:55 Александр Саргин

Фото: соцсети

Как известно, в Белгороде в срочном порядке были предприняты меры по усилению работы средств противовоздушной обороны (ПВО). В регионе теперь успешно действует режим «Ковер», предполагающий, что любое незаконное пересечение государственной границы РФ будет жестко пресекаться.

«Режим «Ковер» достигается прежде всего путем эшелонирования противовоздушной обороны, когда на дальних подступах у военных и других объектов стоят такие зенитно-ракетные комплексы, как С-300, С-400, «Бук-М3», «Панцирь-С1» и некоторые другие, которые остались еще с советских времен, - разъяснил «АН» лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (2015-2020 гг.), полковник запаса Франц Клинцевич. – Радиолокационные станции работают с учетом того, что эти средства ПВО многократно «перекрываются». То есть некий летательный объект попадает в зону огневого поражения, и уже сама общекомандная система управления принимает решение и дает команду на применение то ли С-300, то ли С-400, «Панциря» или «Бука» - в зависимости от отражающей поверхности цели, ее размеров, высоты, скорости, дальности и т.п.».

По словам Клинцевича, эта система ПВО очень надежна, и, как правило, она прикрывает «очень серьезные» военные и государственные объекты. Военспец поделился с «АН» информацией о том, что не так давно два украинских вертолета на высоте 7 метров летели вдоль дорог, «чуть ли не цепляясь за деревья», и предыдущая система «их сначала не увидела». По его словам, «вертушки» издалека нанесли удар, развернулись, и уже над территорией Украины наша противовоздушная система «достала один вертолет», а второй ушел.

«А вот при системе «Ковер» такое в принципе невозможно, - утверждает Клинцевич, - поскольку все объекты будут обнаружены еще на подлете и «отработаны» не доходя до цели. Более того, противовоздушные комплексы «Панцирь» с расстояния двух-трех километров сумеют отработать даже по выпущенным из самолета или вертолета ракетам, которые уже идут к цели».

При работе системы «Ковер» создается глубоко эшелонированная противовоздушная оборона за счет средств ПВО, которые обладают разными возможностями по дальности, высотам, радиолокационному обнаружению и т.п., уточняет полковник запаса. «Так что если даже при этой системе какому-то летательному аппарату удастся пройти первый рубеж, как-то проскочить его, то второй, третий, четвертый рубежи пройти просто невозможно, и цель все равно будет уничтожена», - заключил Франц Клинцевич в разговоре с «АН».

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