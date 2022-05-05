Чего ждать от ретроградного Меркурия разным знакам Зодиака с 10 мая по 2 июня

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 мая 2022, 10:59 Екатерина Максимова,

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Даже далекие от астрологии люди знают, что когда Меркурий, планета коммуникаций и слова, идет на попятный, то происходят постоянные опоздания, срывы договоренностей и поломки техники. Даже тот, кто не верит в звездную науку, силу ее на себе ощущает в эти периоды сумятицы, которые длятся несколько раз в год. И вот совсем скоро снова грядет такой период. Надо отметить, что в этот раз он сопровождается коридором затмений до 16 мая, что делает разворот Меркурия очень важным в принятии нами определенных решений и пересмотре условий, ведь тут последствия имеют дальность в 18 лет.



Что в эти три недели лучше не делать всем представителям Зодиака? Назначать важные переговоры и сделки, подписывать документы, заключать брак, покупать бытовую технику. Лучше не приобретать билеты в эти даты: могут быть странные оказии, когда, например, билет на одно место получили два человека. В поездках тоже необходимо соблюдать бдительность - возможны задержки рейсов, технические сбои и опоздания.



Все боятся ретроградного Меркурия, но часто забывают, что этот период подходит для возврата к прежним контактам, как деловым, так и личным. Это прекрасное время для пересмотра прежних договоренностей и переработки литературных трудов. А вот начинать новый роман или сценарий не самое подходящее время - нужно будет его переделывать и написанное разочарует, когда планета вернется в директное положение. Если вы что-то потеряли, то шанс найти вещь очень возрастает, так что удачи в поисках! Ну, и, конечно, для починки сломанной техники это тоже отличный момент.



В этот раз петля Меркурия проходит по Близнецам и Тельцу, поэтому темы переговоров, учебы, передачи информации, а потом ресурсов и финансов становятся чрезвычайно актуальными. Именно в этих сферах с 10 мая по 2 июня будет пересмотр условий, срывы переговоров, возврат к прежним решениям. Ну, а теперь обсудим, какие сферы жизни затронет ретроградный Меркурий для разных знаков Зодиака.



Для Близнецов и Тельцов наступает активное время, когда будет приходить важная информация из прошлого, прислушивайтесь к ней! Возвращаются прежние партнеры и деловые предложения, увеличивается количество контактов. Вы в центре внимания, ловите момент.



Для Раков приходят неожиданные вести в сфере финансов, Вам неожиданно захотят отдать долг или оказать материальную поддержку, откуда не ждали. Возвращаются прежние источники дохода.



Львы захотят снова поучиться тому, на что раньше не хватало терпения. К вам возвращаются ученики и учителя. Также переделка заброшенных литературных трудов тоже придется по вкусу. Могут возникнуть предложения поехать туда, где вы бывали раньше, и это будет чрезвычайно познавательно.



Девам придет возможность и желание переобустройства своего жилища. Небольшой ремонт или хотя бы давно запланированная покупка мебели будет очень кстати. Тут важно не начинать глобальный ремонт, а переделывать то, что уже начали ремонтировать.



Весы захотят вернуться к несбывшимся творческим планам. Отличный момент для вас возобновлять контакты в сфере искусства, снова начать заниматься креативным хобби, которое в прошлом давало вдохновенье.



Скорпионам рекомендуется заняться застарелыми болячками и навещать врачей или диетологов, которые очень помогали раньше. Это время, когда, наконец, можно победить болезнь, если она вернулась. Для вашего знака это прекрасный период, чтобы устроить генеральную уборку жилища, прочистите все углы, и вы сразу ощутите облегчение.



К Стрельцам могут постучаться прежние возлюбленные и деловые партнеры. Если у обеих сторон намеренья серьезные, то на этом периоде попятного Меркурия можно наладить отношения на долгий срок. Этот этап вашему знаку может подарить возврат к публичной деятельности или выход на сцену.



Козерогам необходимо соблюдать осторожность! Экстремальные ситуации в дороге, при обращении с электричеством, могут вернуться в вашу жизнь. Поэтому вам я советую не рисковать и не пускаться в авантюры, из которых потом вас придется спасать. Период благоприятен, чтобы снова обратиться к психологу и астрологу, которого вы знали раньше.



Водолеев снова потянет в дальние дали и к общению с иностранцами. Время для переезда не очень благоприятное, а вот возврат к людям иной культуры, изучение забытого иностранного языка, будет очень полезным процессом.



Рыб могут пригласить на прежнее место работы. Особенно актуальны сферы финансов, СМИ и литературы. Если это то, чем вы занимались раньше, то смело соглашайтесь на неожиданные предложения. Работа может оказаться очень стабильной и перспективной.



Овнов потянет к друзьям, с которыми не общались долгие годы. Прекрасный момент, чтобы вернуть дружбу и помириться. Возврат в сообщество по интересам, коллектив, особенно благотворительной направленности тоже очень вероятен.



Ретроградный Меркурий призывает нас задуматься о прошлом, чтобы улучшить будущее. Помните, это восхитительное время для переработки и переосмысления.

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