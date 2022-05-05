Деньги есть, но вы держитесь

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 мая 2022, 09:07 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

«Денег у него, как у дурака махорки». Эта поговорка в полной мере относится к российскому правительству, конечно, в части наличия финансового капитала, а не какой-то там махры.



Согласно новому исследованию аналитиков консалтинговой компании Rystad Energy, несмотря на ожидаемое в этом году резкое сокращение добычи нефти в России, налоговые поступления значительно увеличатся и превысят 180 млрд долларов из-за скачка цен на нефть. Еще 80 миллиардов тех же проклятых долларов принесет газ.



Деньги уже потекли ниагарой в закрома Родины. Профицит торгового баланса составил 66.3 миллиардов долларов, что в 2.6 раза больше, чем в аналогичный период 2021 года. Объём экспорта составил 156.7 миллиардов, а импорт - 90.4 млрд. В федеральный бюджет за первый квартал поступило 7.169 трлн рублей при профиците 1.15 трлн рублей, несмотря на увеличение расходов.



То есть деньги есть. И немало. Даже жадина (по работе положено!) Силуанов выделяет финансовые плюшки направо и налево. Проблема в том куда и на что?



Вполне логично даются льготы предприятиям, работающим на внутренний рынок. Расширяются бюджетные места в вузах. Растут пенсии и социальные выплаты. То есть, фактически нивелируется тот социальный протест, который возникает в обществе потребления, когда это общество лишают привычного образа жизни. Плебсу сбрасывают немного "хлеба".



При этом речь о перестройки принципов российской экономики потребления чужих услуг, о смене парадигмы с общества потребления на общество производства даже не возникает в повестке дня. Ни о каком увеличении финансирования фундаментальной науки, как о заделе на будущее страны, речь даже не идет. Сравните наши 0,7 процента от ВВП с 4 процентами китайского при несравнимых объемах самого ВВП. Поэтому мы и гордимся увеличением поставок углеводородов в Пекин, а они скромно поставляют нам микроэлектронику, имеющую до 1000 процентов добавленной стоимости!



Не идет речи и о покупке/разработке собственного государственного суперкомпьютера даже в единственном экземпляре. А без него не будет современной фармы, новейших материалов, суперэкономичных самолетов и автомобилей.



Несмотря на обилие денег, никто не собирается повышать стипендии аспирантам. И это при том, что США упрощают требования к получению рабочих виз для российских ученых.



Политика не стратегического, а тактического финансирования каких-то сиюминутных потребностей государства, нежелание или неумение составить многолетний план развития страны, научного в первую очередь, постоянная имитация "судьбоносных решений" - все это по отдельности и вместе обеспечивает России стабильное место в числе догоняющих государств с полуколониальным капитализмом. Что, собственно говоря, и является целью коллективного Запада и его проклятущих санкций.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции