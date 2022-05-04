Историк Нарочницкая: очень много католиков поддерживают специальную военную операцию на Украине

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 мая 2022, 17:30 Александр Саргин

Фото: соцсети

Начало Россией специальной военной операции на Украине могло быть вызвано «лаем НАТО» в дверь России и «гневом», появлению которого «возможно, поспособствовали», заявил папа римский Франциск в интервью западным СМИ.

Понтифик отметил, что находится «слишком далеко» и поэтому «не знает», как относиться к поставкам на Украину оружия странами Запада.

«Давайте сейчас не будем упоминать, что Католическая церковь - это, так сказать, наши давние заклятые друзья, – заявила «АН» президент Фонда исторической перспективы, руководитель парижского отделения Института демократии и сотрудничества, депутат Госдумы IV созыва, доктор исторических наук Наталия Нарочницкая, – потому что Католическая церковь сегодня находится в гораздо худшем положении, чем Православная. Да, в течение тысячи лет Католическая церковь радовалась любому нашему ослаблению, и даже когда большевики распинали священников, некоторые иезуиты, бенедектинцы говорили, дескать, сам Господь уничтожает «еретическую церковь». Также известно, что Католическая церковь благословляла даже геноцид сербов, и на этот счет имеются книги, в том числе написанные выдающимся югославским и сербским историком, академиком Сербской академии наук и искусств Василем Крестичем».

По словам папы римского, патриарх Кирилл в течение 20 минут рассказывал ему «о причинах специальной военной операции» на Украине. Франциск признался, что он слушал патриарха и говорил ему, что «ничего не понимает» в этом. Брат, мы не государственные священнослужители, отметил папа, мы не можем использовать язык политики, а только язык Иисуса.

«Сейчас Католическая церковь изменилась, - продолжает Нарочницкая, - им не дают ни о чем и слова сказать, как-то возвысить свой голос, их постоянно принуждают, - и они просто сдаются. Но как раз среди католиков есть очень много людей, которые полагают, что сейчас надо объединить усилия христиан для спасения христианских ценностей в Европе. Лично я знаю много таких людей, и отталкивать их, конечно, не нужно. Кстати, все они сочувствуют нашей специальной военной операции на Украине, и я получаю очень много писем поддержки, причем совсем не от маргиналов! Так что давайте осторожно говорить о Католической церкви, потому что она сейчас переживает тяжелые времена».

По словам Нарочницкой, Католическую церковь «втравили» во всё это либералы и «всякие революционеры», например, французские во времена Французской революции, которые делали с ней то же самое, что и большевики с нашей Церковью. «Так что здесь есть и частное, то есть соперничество католиков с православием, но есть и некое общее - судьба христианских ценностей», - заключила Наталия Нарочницкая в разговоре с «АН».

Напомним, что численность католиков в мире составляет более 1 миллиарда 300 миллионов человек, и на сегодня это самая многочисленная конфессия.

Историк Нарочницкая: Папа Римский Франциск целовал украинский флаг, а еще говорил, что гомосексуалисты имеют право на семью

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции