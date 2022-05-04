Диктат гегемона и судьба мира

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 мая 2022, 08:17 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

«Мы находимся в поворотном пункте истории. На самом деле. Такое случается примерно раз в шесть-восемь поколений», — сказал американский лидер на заводе по производству противотанковых ракетных комплексов Javelin в штате Алабама.

По мнению Байдена, события на Украине — «первая реальная битва» между демократией и автократией в современных условиях.

Вот мои размышления на этот счёт.​

Миром правит долларовый диктат Гегемона и решается будет ли это так и впредь? Иллюзия власти и извращение сути всех институтов общественного сознания, в том числе, института политики - вот продукт долларового диктата Гегемона.

Мир слушает тексты, которые никакого отношения не имеют к тому, кто их произносит.

Такова эпоха постмодернизма, заправленная симулякрами, фейками и туфтой, работающих на долларовый диктат Гегемона.

Вы ещё не верите в демократию? Если не верите, то диктат Гегемона к Вам придёт, причём без Вашего разрешения!

Автократы в глубине души понимают, что пребывают в иллюзии автократии в силу ограниченности, вызванной диктатом глобального доллара, управляемого Гегемоном.

Попробовать основательно пошатать сложившееся гегемонное мироустройство может только Китай, который скопил в себе пустышки-доллары, которые может выкинуть на мир. Но Китай, вероятнее всего, себя в жертву приносить не станет. Он ничего делать не будет, а лишь молча будет сидеть на берегу реки Мира и ждать когда, что-то само проплывет мимо него. Это мировой оптимистический проект.

Экономическое расшатывание мира - оптимистический проект, на фоне военного расшатывания мира, идущего к ядерному безумию. Судьба мира будет зависеть от действий, совершившихся обречённой стороной. Поэтому страны мира должны понять, что мир обречён, а не какая-то отдельная страна, которой не должно быть, согласно проекту и диктату Гегемона.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции