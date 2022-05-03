Историк Нарочницкая: Папа Римский Франциск целовал украинский флаг, а еще говорил, что гомосексуалисты имеют право на семью

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3 мая 2022, 18:36 Александр Саргин

Фото: You Tube

Папа Римский Франциск заявил о своей готовности приехать в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования на Украине.

«Ну и пусть себе готовится, тоже мне! – заявила «АН» президент Фонда исторической перспективы, руководитель парижского отделения Института демократии и сотрудничества, депутат Госдумы IV созыва, доктор исторических наук Наталия Нарочницкая. – Он же целовал украинский фашистский флаг, так что еще и по этой причине этот визит будет абсолютно несвоевременным. Делать Путину больше нечего, как принимать Папу Римского! И вообще, это дело церковных деятелей».

Понтифик также сказал, что «спустя 20 дней войны» поручил передать президенту РФ сообщение о том, что он готов поехать в Москву. По его словам, ответа еще нет, и он уже «опасается», что Путин «не может и не будет» проводить эту встречу в настоящее время.

«Отсутствие ответа тоже есть ответ, - продолжает Нарочницкая, - и вместо того, чтобы отвечать нечто невежливое (все-таки Папа Римский, личность, с которой надо говорить определенным языком, с уважением, как, например, с нашим Патриархом), можно и не отвечать, особенно если вспомнить о его позиции. Этот Папа Римский живет в башне из слоновой кости и не очень-то представляет себе реальную ситуацию».

Нарочницкая напомнила, что именно Папа Римский Франциск начал поддерживать гомосексуалистов, от чего все ее друзья-католики, консерваторы, были «просто в ужасе»! Историк также отметила, что в тот момент, когда Папа вещал о том, что гомосексуалисты «тоже люди», которые имеют право на семью, показывали лица некоторых католических прелатов, так вот один епископ «чуть не заплакал», понимая, что это конец христианской веры.

«В Священном Писании четко сказано, что это есть грех и мерзость перед лицом Господа. Даже грех убийства можно отмолить, а гомосексуализм не просто грех, это подмена замысла Божьего о человеке», - заключила Наталия Нарочницкая в разговоре с «АН».

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