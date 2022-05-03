В магазинах электроники наблюдается дефицит компьютерных компонентов

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3 мая 2022, 16:18 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Российские геймеры в последнее время задаются вопросами, а как же будет дальше. Речь идёт о дефиците комплектующих для персональных компьютеров, в частности игровых. В магазинах ритейлеров электроники он уже наблюдается. Эти сложности связаны с увеличением числа поставщиков и усложнившимся логистическим процессом.

«По компьютерам есть определённый дефицит, - заявил в беседе со СМИ один из экспертов, Эльдар Муртазин из Mobile Research Group. - Дефицит достаточно заметный. Говорить о том, что они доступны – нельзя».



При этом, другие аналитики считают, что долгосрочного дефицита на рынке ПК, можно избежать. В этом может помочь оперативное решение правительства РФ, которое разрешило параллельный импорт. В пресс-службе «Ситилинк» в разговоре со СМИ подтвердили, что существуют «небольшие проблемы». Они связаны с поставками процессоров и жёстких дисков. Но в компании не спешат унывать, и уже сообщают о работе над решением проблем. «Поставки остальных компонентов осуществляются регулярно», - заявили в «Ситилинк».



А вот в «Связном» настроения более пессимистичные. Вице-президент по закупкам и развитию данной корпорации Михаил Догадин признал острый дефицит компьютерных комплектующих. По его словам, импорт сейчас практически отсутствует. В российских соцсетях продолжаются обсуждения проблем, связанных с санкциями. Особенно они сильны в геймерских сообществах.

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