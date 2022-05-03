Политолог Алексей Бычков: Цель конфликта - подорвать внутриполитическую ситуацию, как на Украине, так и в России

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 мая 2022, 15:48

Алексей Бычков считает, что западу и Украине выгодно, если конфликт будет иметь затяжной характер. Об этом он сказал в интервью изданию «Аргументы недели».

Алексей Бычков считает, что западу и Украине выгодно, если конфликт будет иметь затяжной характер. Об этом он сказал в интервью изданию «Аргументы недели».

«Власти в Киеве на сегодняшний день не заинтересованы в том, чтобы произошло завершение конфликта, и чтобы был подписан либо мирный договор, либо шли какие-нибудь переговоры о прекращении конфликта. Есть четкая поставленная задача кураторами правительства в Киеве – ведение войны и уничтожение как можно больше славян, русских. Цель этой компании подорвать внутриполитическую ситуацию, как на Украине, так и в России, и максимально способствовать тому, чтобы на фоне вот этого конфликта расшатать ситуацию внутри России. Для этого надо, чтобы конфликт затянулся на длительный срок. Именно поэтому западные страны не способствуют заключению мира, а они накачивают Украину оружием, чтобы этот конфликт не заканчивался».

Ранее Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен никакой мирный договор, поскольку такое соглашение будет означать конец для его режима.

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