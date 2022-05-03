Как России противостоять США

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3 мая 2022, 13:25 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Прошло время и теперь с достаточной определённостью можно сказать, что цель США заключалась​ в значительном экономическом (ограбление), политическом и военном ослаблении России и Украины (подстрекательство до СВО, военная помощь и т. п.) Более того, Украина за два месяца превратилась​ в страну-марионетку​ зараженную​ русофобией. Да и мир тоже, благодаря клевете, фейкам и информационной войне постепенно заражается этой фобией к российскому.

В этой ситуации необходима разработка стратегического плана мобилизации имеющихся ресурсов, формирование централизованной структуры управления во​ главе с​ президентом, подчинение макроэкономической политики, создание резервов стратегических видов сырья и​ материалов.

И всё это нужно делать с пониманием​ особенностей экономики в эпоху постмодернизма, заправляемой политэкономией знака,​ симулякрами, культурой катастрофы, непредсказуемыми бифуркациями и извращением сути классической экономики. Согласно культуре катастрофы, в которую погружается мир, победителей не будет.

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