Как России противостоять США

Прошло время и теперь с достаточной определённостью можно сказать, что цель США заключалась в значительном экономическом (ограбление), политическом и военном ослаблении России и Украины (подстрекательство до СВО, военная помощь и т. п.) Более того, Украина за два месяца превратилась в страну-марионетку зараженную русофобией. Да и мир тоже, благодаря клевете, фейкам и информационной войне постепенно заражается этой фобией к российскому.
В этой ситуации необходима разработка стратегического плана мобилизации имеющихся ресурсов, формирование централизованной структуры управления во главе с президентом, подчинение макроэкономической политики, создание резервов стратегических видов сырья и материалов.
И всё это нужно делать с пониманием особенностей экономики в эпоху постмодернизма, заправляемой политэкономией знака, симулякрами, культурой катастрофы, непредсказуемыми бифуркациями и извращением сути классической экономики. Согласно культуре катастрофы, в которую погружается мир, победителей не будет.
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