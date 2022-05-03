Почему горят леса

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3 мая 2022, 11:10 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: pixabay.com

На 4 тысячи гектаров увеличилась площадь лесных пожаров в стране за последние сутки. Всего огнём в стране на 86 участках охвачено почти 25 тысяч гектаров. Большая часть очагов, почти 90% - в Курганской и Амурской областях, а также в Хабаровском крае.



Это маленький кусочек официальной информации, который отражает "картинку" на 2 мая. Без обобщений и выводов. А они неутешительны. Площадь природных пожаров по состоянию на середину апреля вдвое превысила аналогичный показатель прошлого года. Согласно данным Greenpeace Russia огнем пройдено более 3 млн га, что уже составляет половину официальных потерь лесного покрова в России за 2021 г. Площадь лесных пожаров в России в 2022 г. может вырасти на 30-40% и побить исторические рекорды прошлого года.



На территории 37 российских регионов уже введен особый противопожарный режим. С конца апреля жалобы на задымления и запах гари поступают от жителей Омска, Новосибирска, Тюмени, Хабаровска и Красноярска, Кургана и других. Однако, по официальным данными Авиалесоохраны, с начала года лесные пожары охватили лишь 110 тысяч гектаров, более 60% которых пришлось на территорию Амурской области и Приморского края.



По привычке пожары пытаются тушить деньгами. Так в декабре прошлого года регионам Дальнего Востока было дополнительно выделено 5,78 млрд руб. на эти цели, однако, по состоянию на конец апреля, уровень подготовки муниципалитетов региона к пожароопасному сезону остается в рубеже 70-80%. Как всегда процветает очковтирательство. Например, закупка и зачисление на баланс заведомо неисправных ранцевых огнетушителей или по бумагам лесопожарная бригада сформирована, а она как тот самый тушканчик: никто его не видит, но он, кажется, есть.



При этом пожарная ситуация служит еще одним рычагом давления как на региональную, так и на муниципальную власть. Федеральный центр, согласно Лесному кодексу, практически ни за что не отвечает, но оплеухи раздает. Региональные и муниципальные "специалисты" просто в силу "профессиональной" подготовки некомпетентны. У них не хватает полномочий, так как пожары почему-то не соблюдают административные границы краев и областей. Робкие призывы региональных депутатов по признанию ошибочности Лесного кодекса упираются в либеральное лобби, которое фактически кормится с рук лесных латифундистов.



И это все на фоне уничтоженной во времена ФАНО и не восстановленной до сих пор чиновниками из Миннауки научной базы в виде новосибирского Института леса РАН. При таком отношении можно только удивляться, что Россия еще не выгорела вся.

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