Мир Za Россию

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3 мая 2022, 10:43 Марина Панюжева

В апреле прошло уже несколько акций в поддержку России и нашей специальной операции на Украине – в Белоруссии, Ливане, Сербии и на Кипре. Россия создаёт новый многополярный мир. Ей предстоит сыграть решающую роль в победе над украинским нацизмом. 2 мая исполнилось 8 лет со дня трагедии в Одессе – расправы над людьми, которые его категорически не приняли.



Пока марионеточный режим Зеленского ещё пользуется поддержкой Запада. Однако большая часть мира не поддерживает политику давления на Россию.





Акции «Za Россию» продолжатся…



С 24 февраля Россия проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса, которые восемь лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Президент РФ Владимир Путин сразу подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Важно провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду военных преступников и освободить Донбасс.



ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Были выполнены основные задачи первого этапа – уменьшение боевого потенциала Украины. Российская армия показывает военную доблесть, героизм, добросовестное и профессиональное выполнение задач. На Украину доставили более 17 тысяч тонн гуманитарных грузов. Наши успехи не остались незамеченными:



30 апреля в Минске прошла акция «Беларусь Zа Россию». В ней приняли участие жители разных регионов Белоруссии.



27 апреля ливанцы при поддержке муниципалитета, посольства РФ и Русского дома в Бейруте провели массовую акцию в поддержку России и спецоперации на Украине.



«Глобальные перемены требуют участия волевых народов и исключительных руководителей. Как совсем недавно Россия и СССР сыграли решающую роль в победе над фашизмом, сегодня она создает новый многополярный мир. К этим переменам идет Россия и ее друзья», − подчеркнул директор русского центра культуры в Баальбеке Али Касем.



17 апреля у посольства РФ в кипрской Никосии состоялась акция в поддержку РФ. Ранее на Кипре прошли несколько акций и автопробегов против русофобии.



15 апреля в Белграде прошли многотысячные акции в поддержку России и Донбасса «Не от моего имени», связанные с голосованием Сербии за выход РФ из Совета по правам человека ООН. В марте состоялись две акции в поддержку России и против НАТО.



Добавим, что ни одна азиатская, арабская, латиноамериканская страна не поддержала Украину. «Большая часть мира не поддерживает политику санкционного давления на Россию», - как считает бывший первый замглавы МИД Индии Канвал Сибал. Об этом же сообщает британский журнал The Economist.



Нарастает недовольство и в Европе: уже более ста тысяч немцев подписали петицию канцлеру Германии с требованием не поставлять тяжелое вооружение на Украину. Не говоря уже о страхах, как пережить зиму без российского газа, продовольственный кризис или о разочаровании поведением, мягко говоря, хамоватых украинских беженцев.





Глобальные международные отношения.



Очевидно, спецоперация РФ на Украине воспринимается вызовом глобальному доминированию Запада. Сейчас создаётся новый многополярный мир на справедливых и равноправных началах. Без насилия, подчинения и дискриминации. Именно на этом долгое время основывалось лидерство коллективного Запада в международных отношениях.



Всё больше стран выходят из-под его навязанной опеки. В частности, многие уже не боятся высказывать свою позицию и переходят на торговые расчеты в национальных валютах, отказываясь от использования доллара. Процесс роста национального самосознания продолжится. Это крупномасштабный и долгосрочный процесс.



Фактически это есть подлинные глобальные международные отношения на основе взаимного уважения, диалога культур и цивилизаций.



И вот уже французская газета Le Figaro пишет об организации мира на основе «регионов», зон влияния. По мнению Хосе Гарсона, профессора Inseec и ILV, санкции против России, исключение из многосторонних институтов нанесли «серьёзный удар по многосторонности», спровоцировали выход РФ из международной системы и, возможно, появление альтернативной модели международных отношений.



По всей вероятности, США попытаются заставить партнёров вводить санкции, втянуть как можно больше стран в украинский конфликт и выставить Россию агрессором, а Европу пособником наёмников с тем, чтобы перекинуться на Индо-Тихоокеанский регион. Цель США – затормозить мировое развитие любыми способами. И таким способом продлить «золотой век» либерального миропорядка, основанного на праве сильного и сдерживании развивающихся стран.



Тем не менее сопротивление незападных стран лидерству США будет увеличиваться. Важно вовремя разгадывать ловушки Запада.





Вклад России в укрепление мира и безопасности.



Ясно, что России важно работать над укреплением многополярного мира, защищать справедливость и словом, и делом. В свете информационного антироссийского шума необходимо продолжать бороться с фейками вроде постановочных кадров в Буче, Краматорске, Мариуполе и доходчиво разъяснять обстановку. Голос России должен чётко звучать благодаря публикациям статей и интервью с российскими экспертами.



На повестке дня такие актуальные вопросы: как работать с мировым общественным мнением, как продвигать позицию России, на какие незападные каналы вещания следует выйти с тем, чтобы рассказать о технологиях Запада по использованию радикальных элементов для расшатывания внутренней обстановки...



Следует обсудить проблему наёмничества с КНР, Индией, Ираном, Турцией и поставить вопрос – насколько незападные страны понимают, что их втягивают в войну на Украине через вербовку их граждан.



На международных площадках, в частности, до Международного уголовного суда, важно привести неоспоримые доказательства, зафиксированные на месте, преступлений ВСУ Украины. По мере информационных атак против России нужно ставить вопрос об ответственности Запада за военные преступления, совершаемые наёмниками на Украине.



Возможно, потребуются новые международные форматы в условиях бездействия и паралича ООН, ЕС, Большой семёрки. Нужно понять, как учесть озабоченности КНР, Индии, Ирана и Турции в отношении построения миропорядка на более справедливых началах. Например, в виде многостороннего форума. В общем, мир Za Россию!

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