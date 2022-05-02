Нужна ли встреча Путина с Зеленским

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2 мая 2022, 21:32 Вадим Кулинченко,

Фото: памятный камень в Острогожске о встрече Петра 1 с Мазепой

Наблюдая за политическими шоу, всё чаще можно слышать от некоторых политологов о том, что В. Зеленский изъявляет желание встретиться с Президентом РФ В. Путиным. А что он хочет сказать В. Путину, они этого не знают. Другие им резонно возражают – А для чего эта встреча? Если он хочет что-то сказать – пусть говорит!



Будучи сторонником последних, я припомнил один исторический факт, который стоит памятным камнем на моей малой Родине в городе Острогожске Воронежской области, как напоминание о том, чего можно ждать от украинских «вождей».



Этот памятный знак (гранитный камень) установлен на месте встречи Петра 1 и украинского гетмана Ивана Мазепы, где был разбит шатёр царя, возвращающегося со второго Азовского похода. Знак был установлен в 1997 году в день празднования 345-летия основания г. Острогожска. Этот гранитный камень с бронзовым барельефом Петра 1 и полированной гранитной доской, на которой выбит текст, не буду его приводить, потому что в различных источниках он звучит по-разному. Но суть его такова, что «в 1696 г. на Майдане Пётр 1, возвращаясь из Азовского похода, встретился с гетманом Украины Иваном Мазепой, обменялся с ним дорогими дарами, благодарил казаков за храбрость и верную службу».



Тогда гетман был обласкан Петром 1, который подарил ему шубу с царского плеча. Те, кто знает историю, помнят, что Мазепа был удостоен и ордена Андрея Первозванного №2, но и что? Через 12 лет после встречи Иван Мазепа перебежал на сторону шведов. Возникает вопрос – Чего не хватало гетману? Как и сегодня возникает вопрос к нынешним президентам Украины, в том числе и к В. Зеленскому – Чего им не хватало под крылом России?



Встречу Петра 1 с Мазепой в Острогожске поэт Кондратий Рылеев отобразил в своей думе «Пётр Великий в Острогожске», написанной в 1823 г, в которой уже тогда дал пищу к размышлению:



Но, казалось, вождь суровый



Что-то в сердце затаил…



Где герою вождь свирепый



Клясться в искренности смел?

Через 12 лет после встречи в Острогожске гетман Мазепа перебежал к шведам, что дало повод сказать Петру 1, что все беды Малороссии от их гетманов!





А разве это не так? Надо честно признать, что и в составе СССР и после его распада, Украина по благосостоянию народа жила лучше России под её крылом. Но вот приходившим к власти президентам всё чего-то не хватало, и они всё время смотрели на сторону, а правители России как будто этого не замечали. Позабыв о духовном начале, мы позволили нашим противникам, духовно обработать Украину и настроить её против России…



Ещё в начале нулевых годов часто посещая свою малую Родину, мы с друзьями собирались у памятного камня, и хорошо зная историю, рассуждали о судьбах Украины и России. Во многом наши предположения сбылись сегодня. Но что мы могли сделать рядовые граждане? Тогда, побеседовав со многими земляками, я пришёл к неутешительному выводу, что за заботой о хлебе насущном у нас начисто забыли о духовном начале. А ведь с этого начинается не только Родина, но и патриотическое отношение к ней.



Что «рыба гниёт с головы, а чистят её с хвоста!» - это истина. Вот и страдает сегодня народ Украины, и не только, что их «гетманы» имея ген стремления к власти, он у каждого украинца в крови, привели страну и мир к коллапсному состоянию.



Что будет дальше? Никто не знает. В. Зеленского исправит только могила. Сколько можно наступать на одни и те же грабли?



Это моё личное мнение, но думаю, что так мыслят многие!

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