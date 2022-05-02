Экономист Денис Ракша: «У Европы есть три схемы оплаты российского газа»

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 мая 2022, 17:56

Фото: pixabay.com

Денис Ракша считает, что пока рано говорить о полном отказе Европы от газа России. Кто и по какой схеме согласится работать - пока неизвестно.

«Не все европейские страны готовы расплачиваться за газ рублями. Из той информации, которая нам доступна, мы знаем, что компании – покупатели газа из 9 стран ЕС открыли какие-то счета в «Газпромбанке». Возможны разные варианты, на которые согласятся эти европейские страны. Например, страны, которые не готовы менять условия контракта, будут продолжать платить в той валюте, которая указана в контракте, на тот счет и банк, которые указаны в контракте, и они будут считать это выполнением условий договора. А Россия не будет считать это выполнением условий. И соответственно прекратятся поставки газа».

«И есть другой вариант: покупатели будут платить в «Газпромбанк» на вновь открытые валютные счета, и будут считать момент поступления денег на валютный счет банка оплатой газа по контракту. Тогда как Россия будет считать момент оплаты газа, когда валюта конвертируется в рубли».

«Ну и третий вариант – это соглашение платить по схеме за газ в рублях».

Ранее в ЕК отметили, что требование России платить в рублях за газ — это «попытка разделить ЕС».

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