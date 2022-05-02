Аналитик Семенов: Для России диверсификация рынков сбыта очень важна

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 мая 2022, 14:32

Экономический аналитик Эдуард Семенов считает, что России нужно искать новые рынки сбыта для полезных ископаемых, а также развивать обрабатывающую промышленность. Об этом он рассказал изданию «Аргументы недели».

«Экономическое развитие любой страны и компании зависит от рынков сбыта. В сегодняшней ситуации речь идет о потери рынка сбыта. Это очень сильный удар всегда. Для России это означает потеря доходов. Российский бюджет будет терять большие доходы, связанные с экспортом угля. Надо понимать, что эта ситуация ожидаема для многих стран мира и компаний, так как постоянно идет борьба за конкуренцию. Надо понять, кто является бенефициаром нового рынка сбыта, кто займет место индийской компании, найти слабые места и продолжать бороться восстанавливать этот рынок».

«Для России диверсификация рынков сбыта является очень важным обстоятельством для сегодняшней суверенной экономики. Надо не забывать, что Австралия является большим экспортером угля, в частности в Индию и Китай. Значит нужно изучать возможности Австралии, Китая. Это стимул для того, чтобы в нашей стране развивалась обрабатывающая промышленность», - отметил Семенов.

Ранее сообщалось, что индийская сталелитейная компания Tata Steel, являющаяся крупнейшим в республике импортером российского угля, прекратит его закупки в связи с нежеланием попасть под западные санкции.

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