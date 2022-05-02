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2 мая 2022, 13:01 Ваагн Карапетян - внештатный корреспондент «Аргументы Недели»

Фото: историческая встреча союзников на Эльбе

Восточная пословица гласит: «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки». Казалось бы, человечество столько раз убеждалось в мудрости народной мысли, народных изречений, которые, вбирая в себя опыт поколений, со временем превращаются в крылатые слова, в пословицы, призванные предостерегать нас от неверных, а порою и опасных поступков, шагов, но нет, опять мы на те же грабли наступаем...



К чему я это? Пришло сообщение из Вашингтона о том, что власти отменили проведение в этом году торжественной церемонии в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году.



Эта встреча ежегодно проходила на Арлингтонском кладбище близ Вашингтона у мемориала «Дух Эльбы», являлась символом единения Запада и Востока.



Казалось ничто не в силах предать забвению важную веху в жизни двух народов: на Арлингтонском кладбище в апреле 1995 года в ознаменование 50-летней годовщины памятного события была установлена мемориальная бронзовая плита с изображением советских и американских военных, пожимающих друг другу руки на мосту через Эльбу.



Уже в наши дни в Москве в сквере на переулке Сивцев Вражек установлена скульптурная композиция «Встреча на Эльбе». Регулярные совместные встречи ветеранов войны и издание книг-воспоминаний о тех славных годах, пробуждали непритворный интерес у молодого поколения. А потому и подобное непродуманное и, по всей видимости, поспешное решение вызывает только недоумение, ведь отказ от доброй традиции, лишь отдаляет нас друг от друга, охлаждает наши взаимоотношения, возводит стену непонимания. И, главное, появляется равнодушное отношение, я бы сказал, к государственным интересам каждой из сторон, что и мы и американцы не вправе не учитывать.



А мы могли бы, если бы время не поджимало, провести эту встречу на территории России, к примеру, у реки Волга. А почему бы и нет. Река Волга, также является участницей той войны. Если верить новым исследованиям, что вода имеет способность чувствовать, переживать, хранить информацию, то она о многом могла бы нам поведать, раскрыть неизвестные доселе страницы времён Великой Отечественной войны.



Уверен, от желающих приехать из США не было бы отбоя. Конечно, приехали бы потомки тех, кто рука об руку с советскими солдатами ковал Великую победу, освобождал человечество от фашистского маразма, но значимость этой встречи от этого совсем бы не пострадала. Ведь, по сути, мы будем иметь дело с аналогом популярных сегодня в России «бессмертных полков», в них также принимают участие внуки и правнуки своих предков.



А между тем, значение встречи американских и советских воинов в апреле 1945 года трудно переоценить. Произошло знаменательное, с военной точки зрения, событие - не только остатки вооружённых сил Германии оказались расколотыми на две части — северную и южную, но и окончательно сломлен боевой дух фашистско-немецкой армии, что означало приближение конца Второй мировой войны.



Историки разнятся во мнении, где именно произошла первая встреча и кто были участниками. Основной версией считается встреча между американским патрулем под командованием первого лейтенанта Альберта Коцебу с советскими солдатами под командованием подполковника Александра Гордеева. В тот же день советские солдаты лейтенанта Александра Сильвашко встретились на разрушенном мосту через Эльбу близ немецкого города Торгау с американским патрулём (под командованием второго лейтенанта Армии США Уильяма Робертсона). Есть и альтернативные версии, хотя это не столь важно. Ценно само долгожданное событие, открывшее новую страницу, как в Великой Отечественной войне, так и во взаимоотношениях Америки и Советского Союза. Доподлинно известно, что первым советским воином пересекшим Эльбу оказался командир роты, старший лейтенант Еремеев. Это произошло 77 лет тому назад 24 апреля 1945 года.



Мне посчастливилось в девяностые годы прошлого столетия общаться с американскими и английскими ветеранами II Мировой войны. Меня удивляла их способность подетально рассказывать о ходе боев. Они подробно описывали все перипетии военных действий, конкретных сражений, помнили имена советских солдат с которыми пришлось общаться в редкие минуты затишья. Пусть даже встреча длилась час, полтора, но их память сохранила имена, фамилии, а в некоторых случаях, они помнили и как звали жён и даже детей советских солдат. Рассказывали и другие детали, мелкие подробности из того времени.



Могу с полной уверенностью заявить, что наши ветераны и ветераны союзных армий, всю оставшуюся жизнь трепетно хранили в себе воспоминания о трудном и опасном периоде своей молодости и, без сомнения, тёплое отношение союзников к советским людям передалось детям, внукам, а теперь уже и правнукам и никто не вправе покушаться из-за политических распрей на Великую память двух Великих народов!

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