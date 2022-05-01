Философия экономического треугольника США-Китай-Россия или как прогнать американского гегемона-мошенника

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1 мая 2022, 22:15 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Необходимо признать, что в настоящее время лидерами современной мировой экономики являются:

1. США, экономика которых преимущественно основывается на политэкономии знака. Это генерация и регулирование долларовых симулякров и пустышек, не подкрепленных капиталом. Это необузданная глобализация и печатание доллара.



2. Китай, экономика которого преимущественно основывается на политэкономии дешёвых потребительских товаров широкого спектра и ассортимента. Если бы не было Китая, то качество жизни людей планеты значительно упало бы. Китай это глобализация потребительских товаров в мире.



3. Россия, экономика которой преимущественно основывается на политэкономии энергетических и сырьевых продуктов. Россия занимает лидирующее место в продаже нефти и газа в мире. Мир это почувствовал в последнее время. Россия в перспективе может стать страной, проводящей процессы глобализации нефти и газа в мире.



Таким образом, судьба мира и мировой экономики будет зависеть от экономического поведения трёх мировых держав: США, Китая и России. То есть, от того, как будет проявлять себя политэкономия знака (США), политэкономия потребительских товаров (Китай) и политэкономия энергии, нефти и газа (Россия).



Научно-экономический анализ показывает, что источником экономического кризиса и катастрофы является сфера связанная с политэкономией знака (США). Именно поэтому военно-политическая активизация и влияние США в мире выглядят очевидными. Культура катастрофы, заправленная знаками, симулякрами и пустышками набирает обороты. Информационная война и фейки США были и ранее. Сейчас они с помощью марионетки Украины опасным образом усугубились.



Возникает вопрос в чьих руках ключевая роль и инструмент влияния на мир? У Гегемона, заправляемого знаками, пустышками и симулякрами? Или у Китая, задающего культуру потребления мира? Или у России, питающей своей энергией, газом и нефтью многие страны мира?



Что будет с экономикой США, если Китай вывалит на мир накопленные у себя доллары-пустышки? Китай - лидер аккумуляции доллара.



Что будет с миром если Россия прекратит поставлять энергию, газ и нефть во многие страны мира?



И что будет с миром, если мир откажется от глобальных зелёных пустышек - долларов, которые держатся на раздутом первенстве, престиже и блефе величия Гегемона? Биткоин своим наличием показал, как новая, пустышка может цениться миром, благодаря мировым коммуникациям, позволяющим усаживать на мировое казино и крипто-пирамиду весь мир! Мир играет в кость?



Кто победит? Владелец мирового казино с пустыми фишками (США), владелец потребительских товаров (Китай) или владелец энергии (Россия), которая движет многими странами?



Всё идёт к тому, что мир будет гнать страну, продающую пустоту, то есть, США. Но это будет сделать сложно, так как США производит оружие и инструменты уничтожения, а также инструменты мирового мошенничества и бандитизма. Таким образом, США не просто Гегемон, а Гегемон Зла, уничтожения и экономического бандитизма, совершаемого в отношении человечества. Всю эту преступную экспансионистскую политику США в отношении мира, общемировой суд в будущем должен будет оценить.

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