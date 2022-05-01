Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг: «Экономика России выдержит»

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 мая 2022, 18:07

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что шестой пакет санкций ЕС может привести к экономической изоляции России.

«Шестой пакет – в духе западной традиции. Эти санкции мощные, серьезные. Но экономика России выдержит. Другое дело, что она может стать примитивной. Будет упрощение потребностей. Не будет массового прилива доллара, будет экспорт и импорт меньше. Исчезнет обычное для России последние 20-30 лет преобладание экспорта над импортом. Будет закрытость экономики».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что ЕС намерен предложить странам ввести запрет на российскую нефть к концу этого года.

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