Экономист Денис Ракша: «Для экономики в целом отключение от SWIFT неудобно, но не смертельно»

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 мая 2022, 17:52

Экономист Денис Ракша считает, что отключение банков РФ от системы SWIFT скажется только на внешних платежах.

«Что касается внутренних платежей, то санкции никак не повлияют, так как у ЦБ РФ есть альтернативная система передачи финансовых сообщений, которая полностью заменяет SWIFT. Что касается трансграничных платежей, то для Сбербанка - отключение от SWIFT будет плохо, он потеряет долю рынка, а также клиентов, которым придется работать через другие банки. Для экономики в целом это неудобно, но не смертельно».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз намерен предложить странам ввести полный запрет на российскую нефть к концу этого года и отключить ряд банков РФ, включая Сбербанк.

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