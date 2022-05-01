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Экономист Денис Ракша: «Для экономики в целом отключение от SWIFT неудобно, но не смертельно»

, 17:52

Экономист Денис Ракша: «Для экономики в целом отключение от SWIFT неудобно, но не смертельно»

Экономист Денис Ракша считает, что отключение банков РФ от системы SWIFT скажется только на внешних платежах.

«Что касается внутренних платежей, то санкции никак  не повлияют, так как у ЦБ РФ есть альтернативная система передачи финансовых сообщений, которая полностью заменяет SWIFT. Что касается трансграничных платежей, то для Сбербанка - отключение от SWIFT будет плохо, он потеряет долю рынка, а также клиентов, которым придется работать через другие банки. Для экономики в целом это неудобно, но не смертельно».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз намерен предложить странам ввести полный запрет на российскую нефть к концу этого года и отключить ряд банков РФ, включая Сбербанк.

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