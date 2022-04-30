Память: первый удар по Берлину

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 апреля 2022, 13:57 Вадим Кулинченко,

Восемьдесят с лишним лет назад, в ночь с седьмого на восьмое августа 1941 года с аэродрома Кагул, расположенного на острове Эзель (Сааремаа) Моонзундского архипелага в Балтийском море, начали взлетать самолёты особой авиагруппы ВВС КБФ под командованием командира 1-го минно-торпедного полка Евгения Николаевича Преображенского. Самолёты ДБ-3т и Ил-4 взлетали один за другим и брали курс на Берлин.

Вот как об этом вспоминал генерал-лейтенант П.И. Хохлов, бывший в то время штурманом на флагманском самолёте Е.Н. Преображенского: «Зелёная ракета устремилась в вечернее небо. Взревели моторы. Кругом всё зашумело, загудело, замелькало. Наш флагманский самолёт, тяжело двигаясь по рулёжной дорожке, вышел на простор аэродрома и подрулил к старту. Здесь с двумя флажками стоял генерал Жаворонков (Командующий авиацией ВМС – В.К.). Он помахал нам рукой и протянул белый флажок вдоль взлётной полосы. Я закрыл астролюк, опустился на сиденье и сделал в бортовом журнале первую запись «Взлёт в 21 час» (7 августа – В.К.).

Идея нанесения ответного удара по столице Германии Берлину зародилась после массированного налёта немецкой авиации на Москву 22 июля 1941 г. Проработать этот вопрос было поручено Водопьянову, командиру дивизии дальней бомбардировочной авиации ВВС Красной Армии, но там пошло что-то не так. Тогда в одном из докладов Верховному Главнокомандующему Нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов предложил эту задачу решить силами авиации Балтийского флота. Добро было получено, и началась подготовка этой операцией, руководство которой было поручено генералу С.Ф. Жаворонкову, командующему авиацией ВМС.

Началась подготовка. Самолёты перелетели из-под Ленинграда на аэродром Кагул, самый западный в то время. Фашисты уже вышли на подступы к Таллинну и Ленинграду и остров Сааремаа оказался уже в тылу противника. Но полёты с него на Берлин продолжались до 4 сентября.

Но после оставления Таллинна подача авиационного топлива на остров Сааремаа прекратилась. 5 сентября группа Преображенского, в которой осталось несколько исправных самолётов, было приказано перебазироваться на аэродром под Ленинградом. Целый месяц продолжались налёты на Берлин, и не все они были удачные, только первый боевой вылет прошёл без потерь. Именно он и вошёл в историю, о последующих вылетах, в которых участвовали и лётчики авиации Красной Армии на самолётах Ер-2 сведения скудные.

При первом налёте нашим лётчикам сопутствовали удача и самоуверенность немцев в том, что наша авиация не способна на такое. Но уже к девятому августу, когда был совершён второй налёт, фашисты подготовились, и лётчики КБФ понесли потери. И случилось так, что если не повезёт, так жди и другую беду. Немцы вычислили пункты, с которых вылетали наши самолёты, и начались атаки с воздуха на аэродромы Кагул и Астэ. Забот прибавилось, но задачу выполнять надо, и 12 августа состоялся очередной налёт на Берлин.

Эти налёты имели не только стратегически-политическое значение, но и огромное психологическое. Какое воздействие на людей производят ночные бомбёжки, это автор испытал в детском возрасте сам. Приглушённые гулы невидимых самолётов, грохот стрельбы зенитной артиллерии, свист падающих бомб и их разрывы, пожары, разрушения – всё это действует на людей угнетающе. А на тех. У кого нервы послабее, надвигается чувство обречённости. Поэтому расчёт ударов по административным центрам противника, по глубокому тылу, в том числе и Берлину, был вполне обоснован, и эта задача решалась до последней возможности.

Поэтому заслуженно 13 августа 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР первым пяти лётчикам, участвующим в налётах на Берлин, было присвоено звание Героя Советского Союза, их стоит назвать – Е.Н. Преображенский, В.А. Гречишников, А.Я. Ефремов, М.Н. Плоткин и П.И. Хохлов.

Полёты продолжались, но с 13 августа фашисты усилили штурмовку наших аэродромов с воздуха, на земле активизировалась вражеская агентура. Противник понимал моральную сторону этого фактора и всеми силами пытался вывести из строя нашу авиагруппу, отрицательно действующую на немецкий народ.

Наступили тяжёлые дни. Быстро стали редеть ряды наших соколов. Их сбивали над Берлином и на подходах к нему, но ещё чаще экипажи гибли при возвращении. Лётчики, измотанные семичасовым полётом на несовершенных самолётах при яростном противодействии противника, подчас на повреждённых самолётах, достигали своих берегов и тут их силы покидали, они не могли произвести посадку…. Значение этой операции яркой страницей вписано в историю Великой Отечественной войны, к сожалению, известно не многим.

Немногие из лётчиков – балтийцев начавших войну в июньские дни 1941 г. дожили до Победы. Слишком суровые испытания выпали на их долю, чтобы всю войну пройти без потерь. Но надо помнить тех, кто защищал Родину. И очень знаменательно звучит телеграмма первого советского коменданта Берлина генерал-полковника Н.Э. Берзарин в адрес лётчиков Балтики, которую он направил им 9 мая 1945и г.: «Вы первые начали штурм логова фашизма с воздуха. Мы его закончили на земле и водрузили Знамя Победы над рейхстагом. Поздравляю Вас, балтийские лётчики, с Днём Победы и окончанием войны».

К сожалению, этот подвиг не отражён в монументальных творениях. И только 22 июня 2019 г. на родине Е.Н. Преображенского в честь его 110 -летия в Вологодской области в Кирилловском районе был открыт памятник Герою.

Я писал этот материал без разбора военных удач и неудач, а пытался коротко отобразить моральную сторону этой операции, какие физические и моральные силы положили на это наши отцы и деды, защищая нашу священную землю. Память в наших сердцах, это залог будущего!

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