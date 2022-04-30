Научная истина нам друг, но пиар дороже?

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 апреля 2022, 11:32 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Если нет реальных научных достижений мирового уровня, то… их надо придумать, опубликовать и растиражировать. Тогда никто и спорить не будет. Такую нехитрую комбинацию решило прокрутить ведомство Валерия Фалькова. В подведомственные научные институты ушло письмо с "просьбой" каждую среду направлять в адрес Миннауки «новостные материалы по приоритетным направлениям работы организации».



В переводе на русский это означает: «Ребята, мы черт его знаем, чем вы там у себя в институте занимаетесь, но извольте раз в неделю прислать нам что-нибудь духоподъёмное, импортозамещающие и обязательно «мирового уровня».



Письмо подписано руководителем Департамента координации информационной и просветительской деятельности Минобрнауки А. А. Толмачевым. А материалы запрашиваются «в целях содействия распространению и увеличению доступности научных знаний».



«Вот! Благое дело делает Толмачев из научпросвета! Несет российскую науку в массы! А вы в «АН» критиканы, регегаты и пятая колонна", - скажет умудренный телевидением читатель. И будет почти прав. Мы бы согласились с читателем, оставив в стороне сомнения в широчайшем уровне компетенции господина Толмачева, который необходим для координации этой работы, не поинтересовавшись образованием, коего не указано на сайте Минобранауки. И даже предоставили бы свои возможности для просветдеятельности Миннауки, если бы не одно "но". А именно "Приложение к письму", в котором четко прописаны требования к «новостным материалам».



Итак. Цитирую: «Информационным поводом для создания научной новости является: публикация научной статьи ученого в высокорейтинговом научном издании (Q1); начало/окончание научного исследования (с обязательным пояснением какое научное знание уже получено и какое планируется получить); научные открытия, изобретения, получение патента на разработку (см. полный список!)».



Вот как расшифровал для сотрудников эти требования ученый секретарь одного из институтов: «новость должна быть настолько важной, чтобы ее не стыдно было опубликовать в СМИ федерального или регионального уровня! Новость должна быть сформулирована простым языком. Суть должна быть понятна рядовому гражданину Российской Федерации.

Новость должна начинаться примерно так: Сотрудниками / учеными Института сделано открытие / проведена экспедиция / получен уникальный результат / впервые изучено и выявлено... / внедрена новая технология… А заканчиваться примерно так: полученные результаты имеют важное значение для… и/или позволят в дальнейшем… То есть в конце должен быть итог — чем это хорошо для общества и науки в целом».



То есть, отдай и не греши раз в неделю открытие или уникальный результат. На крайний случай новая технология. Да еще чтобы и мирового уровня и одновременно понятно было бабе Клаве из Урюпинска! Ах да, ещё на основании статьи в научном издании высшего уровня - Q1.



Вопросы по пунктам для директора департамента Миннауки г-на Толмачева.



Первое. Учет публикаций в зарубежных научных изданиях уровня "ку-ку 1" при оценке эффективности деятельности научных организаций отменен постановлением Правительства и приказом по вашему же министерству, если, конечно, я не ошибаюсь?



Второе. Если мы берем российские журналы, входящие в первый квартиль, то много ли их известно г-ну Толмачеву? Поможем ему с ответом: из более, чем 6000 российских научных и научно-технических журналов в первый квартиль входят менее 15. И это, специально заметим, не вина российских ученых.



Третье. В курсе ли просветитель г-н Толмачев, что практически все журналы первого квартиля платные? Особенно для российских авторов? А стоимость каждой публикации от 1500 до 2600 в долларах, которые нельзя ныне отправлять за рубежи нашей отчизны? При этом берутся эти доллары для публикации в иностранных журналах и повышения рейтинга этих иностранных журналов из российского бюджета. По примерному подсчету вице-президента РАН А.Р. Хохлова сумма этих расходов в последний год превышала 10 млн. долларов США. Так что, несмотря на решение Правительства, по-прежнему настойчиво предлагается топить российскими «интеллектуальными дровами» чужие печи?



Четвертое. Не кажется ли г-ну Толмачеву, что еженедельные открытия, которые к тому же еще достойны двух тысяч долларов за их опубликования, все-таки происходят реже, чем раз в неделю, а для оценки их потенциала нужен определенный уровень научной компетенции?



Задавать столь детские вопросы столь важному господину, согласен, как-то не комильфо. Но уровень дилетантизма, начетничества, втирания макарон в уши начальства, да и фактически требования еженедельной фальсификации научных результатов в данном письме таков, что и без внятных ответов на эти вопросы можно говорить о соответствии профессиональной компетенции и исполнителя этих требований, и подписанта, и министра Фалькова, который, видимо, всем доволен.



А печальнее всего то, что подобное симулирование науки и масштабное очковтирательство уже было сравнительно недавно в нашей стране. Давайте вспомним товарища Лысенко с его наукой рекордов, рекордными надоями молока с жирностью 10%, рекордными урожаями и прочими рекордными рапортами правительству. Какими потерями это обернулось и для нашей науки, и нашей хозяйственной деятельности, зависящей от науки, хорошо известно. Если не можем учиться на чужих ошибках, давайте хоть на своих.

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