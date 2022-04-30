Бегущие из страны

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 апреля 2022, 10:20 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

США сделали ставку на российские умы. В рамках борьбы с нашей страной, Вашингтон намерен значительно упростить визовые требования к российским ученым, желающим работать в Америке. В ответ в научной среде разгорается дискуссия: "Пора валить или погодить?"

Практически официальная государственная политика в области космополитизации науки, проводимая последние тридцать с лишним лет, сегодня может сыграть злую шутку. Все эти заклинания: "У науки нет границ!", "Только международные обмены опыляют научные цветы!", "Публикация в западных научных журналах - знак качества!" - которые звучали с самых высоких трибун, глубоко въелись в головы так называемых молодых ученых. По мнению большинства из них, уехать работать на страну потенциального противника это не предательство национальных интересов, а рутина, которая, правда, хорошо оплачивается. Плюс большой рывок в научной карьере.

Однако в последние годы Америка немного переела российской науки, особенно фундаментальной, и на общемировой тенденции сокращения расходов на научные исследования, стала более тщательно подходить к кандидатам из России. Именно это, а не псевдозабота государства Российского, послужила причиной сокращения научной эмиграции. Еще год-полтора назад представители молодых ученых говорили "АН" прямо: "Не уезжаем потому, что не зовут!" Но если сегодня Запад откроет для них границы и упростит трудоустройство, что и планируется сделать в ближайшее время, то многие из них покинут границы России.

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