Нумерологический прогноз на май-2022

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 апреля 2022, 09:56 Эндже Гарифуллина, дипломированный психолог и сертифицированный нумеролог

В мае будет преобладать вибрация цифры «2» (2+0+2+2 — число года + 5 — число месяца).

Вибрация цифры «2» означает, что в этот месяц важно сотрудничество, а не лидерство.

В мае может быть сложно одному. Здесь нужна команда, партнер. Ключ к успеху — партнёрство.

Вы будете находиться в поиске гармонии. Возможно, вы сумеете соединить двух любящих людей из числа ваших знакомых или помирить тех, кто в ссоре.

Задача — укреплять связи и контакты с людьми, расширять паутину знакомств. Чтобы добиться своего, вам придется очень много и долго разговаривать. Постарайтесь наладить быт, упорядочить отношения с родственниками. Побольше общайтесь с коллегами и при этом очень внимательно их слушайте (что может пригодиться, если вам вскоре понадобятся союзники в родном коллективе).

Сильная сторона в этом месяце — способность донести идею до человека, дипломатия. Эти навыки необходимо прокачивать для полной реализации в этот месяц.

Цвета успеха в этом месяце: желтый, черный, белый, золотистый, светло-оранжевый.







Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции