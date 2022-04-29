Эмиграция с территорией – естественная форма самоопределения наций

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 апреля 2022, 11:40 Сергей Платонов,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На встрече с Генеральным секретарем ООН президент Путин неоднократно упомянул статью 51 Устава ООН, которая указывает на возможность и формы самоопределения наций. Действительно, иногда большим и малым моноэтничным людским общинам приходиться это делать. И, как правило, вопреки вооруженному сопротивлению центральных властей государства. Мирный выход общины Крыма из состава Украины редкий случай. Донецкой и Луганской общинам не повезло. И по истечении восьми лет вооруженного сопротивления, чтобы не быть буквально уничтоженными физически, им пришлось обратиться за защитой к России. При этом государство Украина уподобилось монополии, навязывающей некачественные услуги. От таких услуг монополиста отказаться не просто, но можно.



Иное дело, если вместо монополии население имеет дело, как в нашем случае, с государством, систематически не исполняющим своих обязательств по обеспечению людям достойной и мирной жизни. В таких ситуациях выход один - отказ от такого государства, то есть эмиграция в составе общины с территорией на основе статьи 51 Устава ООН, как наиболее естественной формы самоопределения нации.



Но если это соответствует принципам и нормам международного права, тогда почему донецкая и луганская, а также общины других территорий Украины, освобождаемых в ходе специальной военной операции от нацистской оккупации, как заявил президент Украины, не могут «эмигрировать», в том числе с вхождением в состав России даже через референдум. Понимаем, ему ближе югославский вариант через бомбежки.



Так что, и Зеленский, и его нацистсколюбивые покровители типа премьера Джонсона, добросовестно или по злой воле, заблуждаются. Ведь, Устав ООН позволяет эмигрировать вместе с территорией. Повторимся, и Крым, и Донецк, и Луганск и все, кто пожелает, таким правом обладают, поскольку принцип самоопределения наций относится к давним и естественным правам, а принцип нерушимости государственных границ возник искусственно при распаде Священной Римской Империи Германской Нации, с целью формирования суверенных государств в середине 17 века по результатам Вестфальского мира. И потому никогда не был незыблемым, то есть не соблюдался. Только в 20 веке это привело к появлению десятков новых государств, признанных ООН. Видимо, киевским властям, политикам США и Европы не помешало бы освежить свои познания по фундаментальным проблемам международного права и политической истории. Уж очень дорого обходится миллионам людей их невежество.

Хотя, в ситуации с украинским кризисом, скорее всего, дело и в недостатке познаний, и в непомерном политическом цинизме киевской верхушки, и в оголтелой враждебности к России, с которой желают связать свое будущее в процессе самоопределения многие территориальные общины севера, центра и юга поднепровских земель.

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