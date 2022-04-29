Ради наживы страховые мошенники часто перегибают палку

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29 апреля 2022, 11:32 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: pixabay.com

За последние годы выросло число мошеннических действий, и это касается не только телефонных «разводил». Подобная проблема наблюдается и в сфере страхования жизни и здоровья. К сожалению, в обществе всё ещё велик процент граждан, не считающих страховое мошенничество преступлением, а расценивающих его как быстрый способ поправить финансовое положение. Для них – это лишь «небольшое нарушение, за которое вряд ли кто-то засудит». В погоне за лёгкой наживой злоумышленники ежегодно пытаются освоить новые технологи и методики воздействия. Некоторые даже переходят на отрасли ОСАГО.



Противостоять недобросовестным гражданам, делающим деньги на страховании жизни и здоровья, совсем нелегко. Мошенники активно выбирают новые схемы обогащения, пытаясь достичь своих целей самыми разнообразными незаконными способами. Они даже могут инсценировать смерть застрахованного лица или факт причинения здоровья путём фальсификации документов, симулирующих разные болезни. Бывает и так, что преступники могут причинить вред собственному здоровью, и сделать это умышленно. Иными словами, данная проблема может стать настоящим тяжёлым ударом для любого, кто с ней столкнётся.



Недавно в Челябинской области было раскрыто дело организованной группы, лидер которой подыскивал своеобразных «храбрецов», готовых имитировать получение травм и нарушения закона за небольшое финансовое вознаграждение. Мужчина инструктировал, как якобы пострадавших, так и свидетелей «несчастных случаев». Мошенник называл себя юридически подкованной личностью, однако совсем забыл про уголовное наказание за такие «делишки». Правоохранители уже задержали, как самого главаря организации, так и всех его подельников.



В Новосибирской области женщина, заранее зная свой диагноз, оформила кредит в одном из банков в 7 миллионов рублей. Потом она приобрела полис страхования жизни и здоровья, и только потом обратилась к медикам для обследования и оформления инвалидности 2-й группы. Кредит женщина намеревалась выплачивать в течение четырёх месяцев, а всё остальное хотела потратить в личных целях. В ходе расследования выявилось, что она подделала и справку о доходах. Когда женщину задержали, то она заявила, что «ничего плохого не делала и просто решила нормально пожить». Свою вину она так и не признала.



Страховые компании за годы борьбы с мошенниками научились раскрытию самых запутанных и замаскированных схем. Однако не менее важной остаётся работа с населением по повышению информированности о том, что страховое преступление рано или поздно раскрывается и влечёт за собой суровое уголовное наказание.

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