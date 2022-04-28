С длинношерстными котами нельзя допускать халатности

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 апреля 2022, 20:46 Александр Крохмаль, Журналист

Если у вас дома есть длинношерстный кот, причём любой породы, это значит, что халатности и разгильдяйства в обращении с ним допускать нельзя. В противном случае это может привести к плохим последствиям.

К кошкам данного вида нужен особый подход. Не стоит упускать из виду их основные особенности. Многие знают, что длинношерстные часто срыгивают шерсть. Это случается от нескольких раз в год, до определённых дней в течение месяца. Не надо пугаться, видя, как кошка отрыгивает странный чёрный комочек. Нередко она выбрасывает его из желудка вместе с отдельными кусочками еды. Если вы видите такое, страшиться не нужно. Это явление нормальное для длинношерстных. Постоянно облизываясь, части шерсти попадают им в желудок, и чтобы не допустить фатальных последствий, нужно изрыгнуть частицы, мешающие нормальному пищеварению. Но нельзя допускать того, чтобы кот рвал каждую неделю или по дням. Это уже признаки нездорового поведения.



Если вдруг вы обнаружили постоянную или регулярную рвоту, нужно немедленно отвести животное к ветеринару. У многих длинношерстных, в частности шотландской или сибирской породы, наблюдается весьма чувствительное пищеварение. А это значит, что велика вероятность различных заболеваний при использовании неподходящего корма или при проглатывании несъедобных частиц. С длинношерстными всегда сложнее, чем с короткошерстными кошками. Длинношерстные страдают больше. Ещё рекомендуется как можно чаще мыть область под хвостом, так как в случае затвердения отходов, может занестись инфекция. Короткошерстные в этом случае сами вылизываются, но обладатели длинной шерсти не всегда могут «нормально помыться». Рекомендуется не только мыть длинношерстных, но и временами протирать увлажняющими салфетками, даже несмотря на их недовольство. Нужно ухаживать за животными, так как за человеком, и не забывать о постоянном расчёсывании шерсти с помощью специальных расчёсок. Но превращать длинношерстную в короткошерстную с помощью груминга совсем необязательно, и более того, это может привести к ухудшению здоровья.



Для профилактики различных заболеваний, необходимо обращаться к ветеринару для консультаций. Самым неприятным событием может стать запущенная или незамеченная болезнь, которая даёт свои «плоды» со временем и превращает жизнь животного в ад.

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