Пекином очарованные

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 апреля 2022, 20:38 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Чем масштабней западные санкции против России, тем больше светлых чиновных умов начинает смотреть на восток. По их глубокому убеждению, все эти змеи, драконы и прочие юго-восточные тигры просто мечтают спасти Россию и занять в ней место под рублевым солнцем. Особенно, мол, этим грезят в Пекине. Причем очевидна тенденция: чем дальше человек и депутат от Китая по образованию, тем более китайским патриотом он числиться. "Мечтатели от синологии" с горячей любовью называют их профессиональные китаисты.



Спроси депутата от любой фракции: "Ай лафью Пекин?" И он твердо ответит: "Иес оф кос". Они уверены, что китайские компании с чувством радости и глубокого удовлетворения займут ниши бегущих из России западных корпораций и понесут свои юаневые многомиллиардные инвестиции в северного соседа.



А мы в ответ должны строить все новые и новые нефте, газо, лесо, продуктопроводы, на оставшихся в наследство от предков технологиях развивать совместное самолето и вертолетостроение. В общем, бросить все ресурсы на алтарь победы.



Вообще-то депутаты из нижней и верхней палат должны ратовать за развитие собственной страны. Но, видимо, информированность слуг народа подсказывает им, что надежда на собственные идеи чучхе, то есть опора на свои силы штука ненадежная. Поэтому надо искать широкое братское плечо и оплачивать его народным углеводородным достоянием.



Также коллективный депутат обязан знать, как китайский собрат "кинул" нас на совместном широкофюзеляжном самолете. А все было просто и банально. При создании совместного предприятия нам в обмен на уникальные технологии было обещано, что мы вместе наполним необозримый китайский рынок летательных аппаратов. Речь шла о сотнях миллиардов прибыли. Но ОАК сэкономила пару тысяч долларов на хорошем переводчике и в контракте сей пункт указан не был. Технологии задарма ушли китайским товарищам.



И винить Пекин в выгоде по этой или других похожим сделкам глупо. Восточные "братья" вполне по-западному рациональны и преследуют интересы только собственной страны. Вряд ли их депутаты будут выступать в поддержку России за счет своей Поднебесной.



- В Китае "голос территории" сильнее, чем "голос крови". Прежде думай о родине, а потом о себе - это сказано про них. Отсюда и принцип: есть свои и есть чужие. Обмануть чужого не грех, если это принесет пользу своим. Это знают все специалисты-синологи, но чиновники не любят слушать специалистов, - говорит профессор, китаист Андрей Островский.



Профессионалы обычно говорят нелицеприятные вещи, сравнивая, например, как развивается наука в том же Китае и в родной стране (о грандиозных подлогах Миннауки читайте в ближайшие дни только на сайте «АН»!), о том, какое внимание и какое финансирование партия - КПК и правительство КНР уделяют развитию самых передовых технологий, каких успехов достигли соседи, пока мы искали братское плечо то на западе, то на востоке.

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