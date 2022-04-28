В Пекине всё сильнее ужесточается локдаун

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28 апреля 2022, 14:43 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: pixabay.com

Коронавирусная обстановка в КНР и правда не из лучших. Аналитики считают, что истинное положение дел может быть куда более серьёзным, чем доносят в СМИ. К тому же китайское правительство всегда было склонно скрывать истину. «Омикрон» и «стелс» штаммы коронавируса, очевидно, вырвались из-под всякого контроля. В Пекине начался жёсткий локдаун, ввиду нестабильной эпидемиологической обстановки. С четверга все школьники столичного района Чаоян будут переведены на удалённое обучение. Посещать занятия можно будет только учащимся старшей и средней школ.



За последние сутки в Пекине было выявлено 50 новых случаев заражения коронавируса. Но для местных властей это звучит, как настоящая катастрофа. Ведь не стоит забывать, что в КНР действует политика «нулевой терпимости» к любым формам вируса. Государство настаивает на ужесточении контроля за эпидемситуацией. Продолжается массовое тестирование местных жителей. В частях города, где были обнаружены коронавирусные больные, локдаун усиливается. В Нацкомиссии по здравоохранению Китая сообщают о более, чем 11 000 случаях заболеваемости «ковидом» за прошедший день.



Эксперты строят предположения о будущем жителей городов Китая, где сейчас действуют локдауны. Шанхайская ситуация показала, что ввиду невероятно жёстких мер ограничений, возможны непредвиденные обстоятельства, такие как отсутствие возможности для людей купить продукты. Дело даже доходило до открытых протестов, которые жёстко подавлялись. Что грозит в таком случае китайской столице, пока сложно сказать.

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